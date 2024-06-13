Подростки на самокате столкнулись с иномаркой в Нижнем Новгороде Происшествия

Трое подростков на электросамокате влетели в иномарку в Нижнем Новгороде. Как сообщает pravda-nn.ru ДТП произошло вечером 29 июня на улице Семашко.

По имеющимся данным, 15-летний подросток ехал по проезжей части с друзьями 16 и 13 лет на одном средстве индивидуальной мобильности. Несовершеннолетний, который управлял самокатом, пропустили знак "Уступи дорогу" в результате чего на перекрестке улиц Ульянова – Семашко дети столкнулись с "Mazda 6".

В результате ДТП несовершеннолетние самокатчики получили травмы и были доставлены в детскую городскую больницу. На их родителей были составлены административные протоколы.

Ранее сообщалось, что подростки на электросамокате спровоцировали ДТП в Советском районе.

Также сообщалось, что в России предложили маркировать электросамокаты госномерами.