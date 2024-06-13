"Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде на площади Лядова

Ещё одна "Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде . Как сообщается в Telegram-канале " Мой Нижний Новгород", разметку нанесли нанесли на пересечении проспекта Гагарина с улицей Тимирязева на площади Лядова рядом с ТРЦ "Небо".
Согласно сообщению, разметка в виде желтых ромбов наносится там, где чаще всего образуются заторы. Данная разметка запрещает выезд на перекресток, если за ним образовалась пробка.
За выезд на такую разметки, в случае, если впереди уже образовалась пробка, водителю грозит штраф — 1 000 рублей.
Ранее сообщалось, что вафельная разметка появилась на площади Минина у Дмитриевской башни Кремля.
Ранее сообщалось, что более 7,5 тысяч кв метров пластиковой разметки нанесено на дороги Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+