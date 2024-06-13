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Общество

"Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде на площади Лядова

30 июня 2024 18:40  [67] Общество

Ещё одна "Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде . Как сообщается в Telegram-канале " Мой Нижний Новгород", разметку нанесли нанесли на пересечении проспекта Гагарина с улицей Тимирязева на площади Лядова рядом с ТРЦ "Небо".

Согласно сообщению, разметка в виде желтых ромбов наносится там, где чаще всего образуются заторы. Данная разметка запрещает выезд на перекресток, если за ним образовалась пробка.

За выезд на такую разметки, в случае, если впереди уже образовалась пробка, водителю грозит штраф — 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что вафельная разметка появилась на площади Минина у Дмитриевской башни Кремля.

Ранее сообщалось, что более 7,5 тысяч кв метров пластиковой разметки нанесено на дороги Нижнего Новгорода.

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Теги:
движение Разметка Транспорт
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