"Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде на площади Лядова Общество

Ещё одна "Вафельная разметка" появилась в Нижнем Новгороде . Как сообщается в Telegram-канале " Мой Нижний Новгород", разметку нанесли нанесли на пересечении проспекта Гагарина с улицей Тимирязева на площади Лядова рядом с ТРЦ "Небо".

Согласно сообщению, разметка в виде желтых ромбов наносится там, где чаще всего образуются заторы. Данная разметка запрещает выезд на перекресток, если за ним образовалась пробка.

За выезд на такую разметки, в случае, если впереди уже образовалась пробка, водителю грозит штраф — 1 000 рублей.

Ранее сообщалось, что вафельная разметка появилась на площади Минина у Дмитриевской башни Кремля.

Ранее сообщалось, что более 7,5 тысяч кв метров пластиковой разметки нанесено на дороги Нижнего Новгорода.