Lada Vesta стала самым угоняемым авто в России Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

В России на 13% снизилось количество угонов автомобилей. Об этом сообщили Известия со ссылкой на аналитику страхового дома ВСК по итогам первого полугодия 2024 года.

По данным экспертов, чаще всего в этом году угоняли автомобили ВАЗ. На их долю приходится 60% угона. Далее идут Hyundai и Kia - по 13%. В 2023 году данный антирейтинг возглавляли Kia (29%) и Toyota (18%). При этом самой популярной моделью у угонщиков среди отечественных автомобилей стала Lada Vesta.

Кроме того, по данным аналитиков, значительно выросло число краж авто, которые совершены не в родных регионах застрахованного. Например, во время междугородних поездок — с 6% в прошлом году до 67% в текущем. Регионом-лидером по этому показателю стал Дагестан – на него пришлось 60% всех преступлений. Далее идет Москва (20%).

Страховщики уточняют, что чаще всего преступники угоняли автомобили юридических лиц - такси, каршеринг — 67% происшествий. В прошлом году этот показатель составлял 59%. Самое большое число угонов в этом году приходится на март. В этом месяце совершено 53% краж, в то время как в апреле всего 20%.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость нового автомобиля в России упала ниже 3 млн рублей.

Также сообщалось, что с 1 июля российские банки ужесточили требования к выдаче автокредитов.