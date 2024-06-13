Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля Экономика

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Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля. В частности, по инициативе ЦБ РФ для кредитных организаций начнут действовать повышенные макропруденциальные надбавки, которые будут распространяться на автокредиты, выданные заёмщикам с высоким показателем долговой нагрузки — выше 50%.

Прогнозируется, что процентная ставка на машины с пробегом для людей с не лучшей кредитной историей может вырасти до 27%.

Чего опасается регулятор, повышая коэффициенты риска по автокредитам для тех, кто привык жить в долг, телеканалу "360" рассказали эксперты — эксперт финансового рынка Андрей Бархота, экономист Валерий Корнеев и независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Андрей Бархота отметил, что сейчас на российском рынке возникла уникальная ситуация: на нём представлены китайские и отечественные машины, а на вторичном рынке — с пробегом всех марок. При этом идёт интенсивный опережающий рост цен на новые автомобили, прежде всего на китайские. То же самое происходит и на вторичном рынке — из-за редкости той или иной ушедшей марки их теперь невозможно купить.

Аналитик Валерий Корнеев уверен, что нормальная кредитная история — это когда у заёмщика на погашение кредитов уходит половина зарплаты. Повышенная же ставка резервирования попросту означает, что теперь банки будут ориентироваться в выдаче кредитов именно на таких клиентов.

"Банки для того, чтобы выдать какой-то кредит, должны иметь определённые резервы, и, увеличивая эти резервы, Центробанк ухудшает условия кредитования в первую очередь для банков. Банки будут вынуждены резервировать больше денег для того, чтобы компенсировать те риски, которые Центробанк видит в том, чтобы кредитовать людей, у которых больше 50% уходит на выплату кредитов", — пояснил Корнеев.

Если сейчас ставка по автокредитам остаётся на уровне 18-19%, то для тех, кто сильно закредитован, она вполне может вырасти и до 27%, уверен Корнеев. Это означает, что такие заёмщики будут брать меньше кредитов, что всё-таки не позволит им окончательно себя загнать в тяжелейшую финансовую кабалу.

Тот же принцип будет действовать для желающих приобрести машину премиум-класса.

Андрей Бархота допускает, что заёмщику с долгами, который хочет взять кредит на автомобиль премиум-класса, предложат найти созаемщиков-поручителей, и даже попросят обеспечить дополнительный залог.

"То есть в залоге будет не только премиальный автомобиль, но, например, какое-то недвижимое имущество заёмщика. Другое дело — будет ли согласен на такие условия сам заёмщик", — пояснил эксперт.

Он полагает, что люди не пойдут в микрофинасовые организации за кредитами на машины, а начнут искать машины на вторичном рынке и договариваться с продавцами о скидках или рассрочке, или оформлять лизинг. Ещё одна "лазейка" для таких клиентов - кредитные карты, поскольку это не целевые кредиты, и ставки по ним ниже.

Автоэксперт Дмитрий Попов уверен, что ЦБ решает не автомобильную задачу, а пытается купировать растущую инфляцию.

"Им надо приостановить большое количество кредитов, потому что народ вместо того, чтобы нести деньги в банк, начинает их мощно вкладывать в приобретение китайских автомобилей в кредит. ЦБ принимает меры для того, чтобы люди не использовали автомобиль как средство сохранения денег. Инфляция и высокий процент кредитных денег — это путь в финансовую могилу. Если раздадим огромное количество кредитов народу, то у нас кредитный пузырь лопнет. Поэтому Центробанк принимает меры, чтобы народ не закредитовывался", — пояснил собеседник "360".