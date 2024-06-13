Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
01 июля 2024 11:05  [58] Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля
01 июля 2024 07:48  [159] Минимальные розничные цены на водку и коньяк выросли в России
30 июня 2024 17:44  [326] Благодаря санкциям Россия получила выгоду в размере 5 трлн рублей
30 июня 2024 13:56  [226] Служба метрологии АПЗ прошла аккредитацию на право поверки продукции гражданского назначения
30 июня 2024 11:22  [427] Запрет на экспорт бензина могут вернуть при росте оптовых цен
28 июня 2024 18:49  [553] Требования к выдаче потребительских кредитов в РФ ужесточат с 1 сентября
28 июня 2024 15:38  [403] Бензин Аи-95 за неделю подорожал более чем на 7%
28 июня 2024 15:04  [414] ЦБ РФ предложил создать Фонд поддержки банковского сектора
28 июня 2024 12:32  [480] Более 15 тысяч вакансий представлено на Всероссийской ярмарке вакансий в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 12:23  [388] Товарооборот Белоруссии и России составил около 3 трлн рублей
Экономика

Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля

01 июля 2024 11:05  [58] Экономика

Фото: с сайта unsplash.com

Российские банки ужесточают требования к выдаче автокредитов с 1 июля. В частности, по инициативе ЦБ РФ для кредитных организаций начнут действовать повышенные макропруденциальные надбавки, которые будут распространяться на автокредиты, выданные заёмщикам с высоким показателем долговой нагрузки — выше 50%.

Прогнозируется, что процентная ставка на машины с пробегом для людей с не лучшей кредитной историей может вырасти до 27%.

Чего опасается регулятор, повышая коэффициенты риска по автокредитам для тех, кто привык жить в долг, телеканалу "360" рассказали эксперты — эксперт финансового рынка Андрей Бархота, экономист Валерий Корнеев и независимый автоэксперт Дмитрий Попов.

Андрей Бархота отметил, что сейчас на российском рынке возникла уникальная ситуация: на нём представлены китайские и отечественные машины, а на вторичном рынке — с пробегом всех марок. При этом идёт интенсивный опережающий рост цен на новые автомобили, прежде всего на китайские. То же самое происходит и на вторичном рынке — из-за редкости той или иной ушедшей марки их теперь невозможно купить.

Аналитик Валерий Корнеев уверен, что нормальная кредитная история — это когда у заёмщика на погашение кредитов уходит половина зарплаты. Повышенная же ставка резервирования попросту означает, что теперь банки будут ориентироваться в выдаче кредитов именно на таких клиентов.

"Банки для того, чтобы выдать какой-то кредит, должны иметь определённые резервы, и, увеличивая эти резервы, Центробанк ухудшает условия кредитования в первую очередь для банков. Банки будут вынуждены резервировать больше денег для того, чтобы компенсировать те риски, которые Центробанк видит в том, чтобы кредитовать людей, у которых больше 50% уходит на выплату кредитов", — пояснил Корнеев.

Если сейчас ставка по автокредитам остаётся на уровне 18-19%, то для тех, кто сильно закредитован, она вполне может вырасти и до 27%, уверен Корнеев. Это означает, что такие заёмщики будут брать меньше кредитов, что всё-таки не позволит им окончательно себя загнать в тяжелейшую финансовую кабалу.

Тот же принцип будет действовать для желающих приобрести машину премиум-класса.

Андрей Бархота допускает, что заёмщику с долгами, который хочет взять кредит на автомобиль премиум-класса, предложат найти созаемщиков-поручителей, и даже попросят обеспечить дополнительный залог.

"То есть в залоге будет не только премиальный автомобиль, но, например, какое-то недвижимое имущество заёмщика. Другое дело — будет ли согласен на такие условия сам заёмщик", — пояснил эксперт.

Он полагает, что люди не пойдут в микрофинасовые организации за кредитами на машины, а начнут искать машины на вторичном рынке и договариваться с продавцами о скидках или рассрочке, или оформлять лизинг. Ещё одна "лазейка" для таких клиентов - кредитные карты, поскольку это не целевые кредиты, и ставки по ним ниже.

Автоэксперт Дмитрий Попов уверен, что ЦБ решает не автомобильную задачу, а пытается купировать растущую инфляцию.

"Им надо приостановить большое количество кредитов, потому что народ вместо того, чтобы нести деньги в банк, начинает их мощно вкладывать в приобретение китайских автомобилей в кредит. ЦБ принимает меры для того, чтобы люди не использовали автомобиль как средство сохранения денег. Инфляция и высокий процент кредитных денег — это путь в финансовую могилу. Если раздадим огромное количество кредитов народу, то у нас кредитный пузырь лопнет. Поэтому Центробанк принимает меры, чтобы народ не закредитовывался", — пояснил собеседник "360".

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Банки Кредит
Поделиться:
Новости по теме
26 июня 2024 10:30  [419] Средняя стоимость нового автомобиля в России упала ниже 3 млн рублей
25 июня 2024 08:23  [440] Китай в мае продал в Россию автомобилей более чем на миллиард долларов
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph