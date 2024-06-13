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Экономика

Сбербанк повысил ставки по базовым программам ипотеки до 19,5%

02 июля 2024 07:18  [79] Экономика

Сбербанк со 2 июля поднял ставку по базовым ипотечным программам на 1,3 процентных пункта - до 19,5%. Об этом сообщает ТАСС.

Напомним, всего месяц назад Сбер повысил минимальную ставку по ипотеке на 1,5 процентных пункта - до 18,2%.

Как пояснили в банке, данные изменения связаны с ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России. При этом повышение не затронет программы с господдержкой.

Согласно информации, размеры минимальных ставок по базовым программам на "Домклик" для ипотеки на новостройки, вторичное жильё, строительство дома и по программе рефинансирования будут стартовать с 19,5%; для ипотеки на загородную недвижимость и землю - с 19,8%, для ипотеки на гараж, машино-место или кладовую - с 20%, по программе "Военная ипотека" - с 18,9%, по программе "Коммерческая ипотека" - с 21%.

В Сбере также добавили, что по ранее подписанным кредитным договорам размер ставки не изменится.

Стоит отметить, что с 1 июля базовые ставки по ипотеке на 1,3 п.п.также увеличил и ВТБ - до 19,2% годовых.

Как ранее сообщил телеканал "360", Минфин предложил повысить ставку семейной ипотеки с 6 до 12%, привязав её к возрасту детей.

Напомним, Нижегородская область вошла в топ-10 регионов по объему выдачи ипотеки. Чаще всего клиенты покупали жилье с помощью "Семейной ипотеки" - 42%. Программой для IТ-специалистов воспользовались 35,5%, а "Льготной на новостройки" -18,5%.

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Теги:
Банки Ипотека Кредит
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