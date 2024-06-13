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Общество

Руководство Харцызска оценило работу волонтеров Дома народного единства

02 июля 2024 12:27  [114] Общество

Фото: Дом народного единства

Глава Харцызска Виктория Жукова выразила благодарность волонтерскому центру Дома народного единства. 

Награждение прошло в рамках празднования Дня молодежи. 

Отмечается, что волонтерский центр Дома народного единства создан для помощи жителям Донецкой народной республики. Организаторы гуманитарного проекта — правительство Нижегородской области и Дом народного единства.

По словам руководителя Дома народного единства Романа Кошелева, волонтеры помогают развивать добровольческое движение в Харцызске и Иловайске.Они привлекают местную молодежь к социально важным акциям  принимают участие в действующих молодежных проектах ДНР.

Кроме того, в течении четырех месяцев нижегородские волонтеры трудятся на подшефных территориях. За это время они навели порядок в общественных пространствах, убрались в парка им. Чехова в Харцызске, очистили от мусора два водоема и установили 70 новых мусорных контейнеров. Также нижегородцы привели в порядок помещения и прилегающие территории Дома культуры в поселке Зуевка, Дворца культуры им. Карла Маркса, Дворца культуры на площади Ленина в Харцызске и Дворца спорта "Трубник".

Масштабная работа проведена по сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Волонтеры привели в порядок легендарный танк Т-34, мемориальную доску героически погибшим в боях в годы ВОВ работникам Трубного завода и стелу двум погибшим советским воинам. 29 бывших узников концлагерей, которые на данный момент проживают в Харцызске и Иловайске , в честь Дня Победы получили подарки от Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Нижегородскую область отметили за помощь в восстановлении новых регионов РФ.

Также сообщалось, что нижегородцы собрали для детских домов ЛНР и ДНР гумпомощь на 4,5 млн рублей.

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Теги:
Волонтеры ДНР Дом народного единства
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