Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
Суммы госпошлин в сфере миграции поменялись с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
02 июля 2024 13:00  [118] Полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты в Сормовском районе
02 июля 2024 11:08  [130] ОПГ из менеджеров микрозаймов похитила у нижегородских банков 9 млн рублей
02 июля 2024 07:53  [226] Двое детей утонули в водоёмах Нижегородской области 1 июля
01 июля 2024 19:23  [338] Водитель экскаватора привлечен к ответственности за перевозку людей в ковше
01 июля 2024 16:12  [222] Подросток из-за ревности ударил ножом своего знакомого в Кулебаках
01 июля 2024 12:35  [315] Празднование дня рождения обернулось трагедией на воде в Заволжье
01 июля 2024 11:58  [391] Пьяный водитель спровоцировал смертельное ДТП в нижегородской деревне Комарово
01 июля 2024 10:07  [812] Кстовчанину грозит до 10 лет тюрьмы за хищение 7 млн рублей при возведении ФАП
30 июня 2024 16:12  [369] Подростки на самокате столкнулись с иномаркой в Нижнем Новгороде
30 июня 2024 15:37  [393] Тонувшего мужчину спасли у Речного вокзала в Нижнем Новгороде
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты в Сормовском районе

02 июля 2024 13:00  [118] Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты пятого этажа в Нижнем Новгороде.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе .

Прибывшие на место происшествия медики засвидетельствовали смерть мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Следователи СК России установили, что 2 июля в полдень мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал на улицу. Семья, в которой воспитывался ребенок, на профилактических учетах не состоит.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Двумя неделями ранее в Сормовском районе произошел подобный случай. Тогда из окна восьмого этажа дома по улице Льва Толстого выпала пятилетняя девочка. 

Похожий случай произошел в Богородске из окна пятиэтажки выпала двухлетняя девочка, а в Дзержинске при падении из окна третьего этажа разбился двухлетний мальчик

Следственное управление СК России по Нижегородской области напоминает, чтобы избежать подобные случаи нельзя оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном. Кроме того необходимо отодвинуть от окон всю мебель и установить специальные оконные фиксаторы. Не стоит также рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений. 

 

 

 

 

 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети Падение с высоты
Поделиться:
Новости по теме
02 июля 2024 10:01  [140] Нижегородские медики фиксируют в летнее время рост смертности от внешних причин
21 июня 2024 09:31  [893] Пятилетняя девочка выпала из окна восьмого этажа в Нижнем Новгороде
03 июня 2024 14:04  [980] Двухлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Дзержинске
31 мая 2024 13:05  [811] Двухлетняя девочка выпала из окна пятиэтажки в Богородске
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph