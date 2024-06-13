Полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты в Сормовском районе Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Полуторагодовалый ребенок погиб при падении с высоты пятого этажа в Нижнем Новгороде.

Как сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области, инцидент произошел в многоквартирном жилом доме на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе .

Прибывшие на место происшествия медики засвидетельствовали смерть мальчика. Возбуждено уголовное дело по статье причинение смерти по неосторожности.

Следователи СК России установили, что 2 июля в полдень мальчик залез на подоконник и, облокотившись на москитную сетку открытого окна, выпал на улицу. Семья, в которой воспитывался ребенок, на профилактических учетах не состоит.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Двумя неделями ранее в Сормовском районе произошел подобный случай. Тогда из окна восьмого этажа дома по улице Льва Толстого выпала пятилетняя девочка.

Похожий случай произошел в Богородске из окна пятиэтажки выпала двухлетняя девочка, а в Дзержинске при падении из окна третьего этажа разбился двухлетний мальчик

Следственное управление СК России по Нижегородской области напоминает, чтобы избежать подобные случаи нельзя оставлять ребенка одного в комнате с открытым окном. Кроме того необходимо отодвинуть от окон всю мебель и установить специальные оконные фиксаторы. Не стоит также рассчитывать на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений.