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Общество

Работы по демонтажу лодочной станции "Турист" будут завершены до конца июля

02 июля 2024 15:03  [59] Общество
Лодочная станция Турист до демонтажа

Лодочная станция Турист до демонтажа

Фото: Яндекс. Карты

Все работы по демонтажу лодочной станции "Турист" будут завершены до конца июля. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в региональном Минимущества.

Согласно информации, к настоящему моменту территория полностью освобождена от построек. В ходе проведения работ были обнаружены незаконные канализационные колодцы, которые вскрываются до сих пор.

Сейчас подрядчик министерства проводит демонтаж и засыпку обустроенных без необходимых разрешений септиков бытовой канализации и водяных скважин, оставшихся от представителей лодочной станции. Все конструкции и доски выкапываются и вывозятся с территории.

В Минимущества также рассказали, что все лодки, которые по каким-то причинам не увезли владельцы, находятся на отдельном участке, выбранном самими представителями бывшей станции АВМС "Турист".

"Представители станции беспрепятственно могут вывести лодки с данной площадки", - уточнили в ведомстве.

Как ранее сообщали в Минимущества, все постройки лодочной станции "Турист", находящиеся в конце Гребного канала, являются незаконными, поскольку не поставлены на кадастровый учёт. В связи с чем комиссия по сносу самовольных построек на территории Нижнего Новгорода приняла решение об освобождении территории от возведённых конструкций в соответствии со ст. 222 ГК РФ, которая допускает возможность сноса без решения суда.

Суды нескольких инстанций подтвердили законность действий ведомства

Рабочие приступили к сносу незаконных конструкций на Гребном канале Нижнего Новгорода 17 января.

Сейчас в Нижнем Новгороде идёт разработка плана развития набережной Гребного канала, куда входит и территория бывшей лодочной станции.

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Теги:
Имущество Судоходство
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