Долю отечественного производства важнейших лекарств планируют увеличить до 90% Общество

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин принял участие в стратегической сессии по новым технологиям сбережения здоровья. Во время своего выступления он озвучил информацию, что в рамках нацпроекта "Новые технологии сбережения здоровья" планируется увеличить долю отечественного производства важнейших лекарств до 90%. Об этом сообщает РИА Новости.

"Что касается производственной базы, то за период действия национального проекта предполагается увеличить долю отечественного производства в сфере жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 90 процентов, по медицинским изделиям - до 40 процентов", - сказал глава Кабмина.

Мишустин добавил, что такая мера будет способствовать формированию технологического суверенитета страны в области фармацевтики и медицинской промышленности.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в эти дни проходит российская конференция "МедХим-2024" - крупнейшая научная дискуссионная площадка по медицинской химии и фармакологии. Ведущие российские и иностранные учёные обсуждают темы направленного поиска и синтеза новых лекарств и создания новых препаратов.