Движение трамваев №6 в Нижнем Новгороде приостановили 3 июля

Движение трамваев №6 в Нижнем Новгороде приостановили до 17:00 3 июля. Об этом сообщили в Центральной диспетчерской службе ГКУ НО "ЦРТС".
Согласно информации, трамваи №6 будут курсировать в это время по маршруту №7.
"Кроме того, до 15:00 будет закрыто движение трамваев № 5 на участке от улицы Медицинской до Мызы. Трамваи будут следовать по маршруту: площадь Лядова — улица Бекетова — трамвайное депо № 1", - пояснили в Центре развития транспортных систем.
Напомним, трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня после завершения реконструкции путей.
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