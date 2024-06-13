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Общество

Движение трамваев №6 в Нижнем Новгороде приостановили 3 июля

03 июля 2024 12:40  [4] Общество

Движение трамваев №6 в Нижнем Новгороде приостановили до 17:00 3 июля. Об этом сообщили в Центральной диспетчерской службе ГКУ НО "ЦРТС".

Согласно информации, трамваи №6 будут курсировать в это время по маршруту №7.

"Кроме того, до 15:00 будет закрыто движение трамваев № 5 на участке от улицы Медицинской до Мызы. Трамваи будут следовать по маршруту: площадь Лядова — улица Бекетова — трамвайное депо № 1", - пояснили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, трамвай №5 вышел на маршрут в Нижнем Новгороде 17 июня после завершения реконструкции путей.

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Теги:
Общественный транспорт Трамвай
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