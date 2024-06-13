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Общество

Около 32 тысяч донаций крови совершили нижегородцы за шесть месяцев 2024 года

04 июля 2024 12:30  [100] Общество

Фото: Нижегородский областной центр крови имени Н.Я.Климовой

Более 31,5 тысяч донаций крови и ее компонентов совершили жители Нижегородской области за первые шесть месяцев 2024 года.  Об этом сообщает Нижегородский областной центр крови имени Н.Я. Климовой.

По словам главного врача медучреждения Сергея Чистякова, в настоящее время донорами являются более 16 тысяч нижегородцев. Из них 1340 человек произвели донорство крови впервые в жизни.

"В структуре донаций 75% – это донации цельной крови, около 23% – донации плазмы. Еще чуть более 2% приходится на донации тромбоцитов", - сказал Сергей Чистяков

Главврач отметил, что чаще всего тромбоциты собираются для конкретных пациентов, в основном это люди с заболеваниями онкологического и онкогематологического профиля.

Нижегородская служба крови напоминает, что еще одним ключевым направлением работы является пополнение Федерального регистра доноров костного мозга. Для вступления в регистр за полгода образцы крови сдали 602 нижегородца. Это позволяет спасать жизни пациентам, которым требуется пересадка костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.

Напомним, ранее нижегородцам рассказали, как стать донором крови.

Также сообщалось, что почётным донорам РФ хотят разрешить бесплатные проезд на ОТ и парковку.

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Теги:
донор
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