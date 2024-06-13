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Экономика

Михаил Мишустин поручил проработать технологическую независимость АПК

04 июля 2024 13:57  [101] Экономика

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился разработать новые федеральные проекты, которые будут направлены на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе. Об этом сообщается на сайте правительства России.

"В 2024 году в России появятся новые федеральные проекты, направленные на обеспечение технологической независимости в агропромышленном комплексе и продовольственной безопасности страны. Разработать такие проекты поручил председатель правительства Михаил Мишустин по итогам стратегической сессии, состоявшейся 18 июня",- говорится в сообщении.

Согласно информации, глава правительства поручил в приоритетном порядке наладить выпуск отечественных ветеринарных препаратов, средств защиты растений, критически важных ферментов, пищевых и кормовых добавок. Соответствующие мероприятия войдут в новые федеральные проекты "Ветеринарные препараты" и "Биотехнологии в АПК", которые до 1 октября разработают Минсельхоз, Минфин и Минэкономразвития.

Кроме того, указанные министерства до 1 октября должны разработать федеральный проект, который предусматривает объединение двух действующих федеральных проектов – "Аграрная наука – шаг в будущее развитие АПК" и "Создание условий для независимости и конкурентоспособности отечественного агропромышленного комплекса".

Напомним, что на развитие АПК региона в 2024 году направят свыше 6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородских предпринимателей АПК обучат основам финансовой грамотности.

Также сообщалось, что сельхозпредприятия Нижегородской области могут получить гранты на развитие. Грантовые программы рассчитаны для поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств

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Теги:
АПК Правительство РФ
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