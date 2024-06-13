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Общество

Движение транспорта ограничат в Нижнем Новгороде из-за концертов "Музыка балконов"

04 июля 2024 14:28  [50] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде на ряду участков ограничат движение транспорта. Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, это связано с проведением фестиваля "Музыка балконов 2024".

Согласно информации, движение транспорта будет приостановлено:

- в период с 16:00 до 19:00 6 июля, 21 июля, 11 августа, 31 августа по улице Ульянова в районе дома №4 по площади Минина и Пожарского.

- в период с 16:00 до 19:00 3 августа, 18 августа, 24 августа  по Музейному переулку на участке от дома №3 по Верхне-Волжской набережной до дома №8А по улице Минина.

- в период с 17:00 до 19:00 13 и 28 июля в районе дома №7 по Верхне-Волжской набережной.


Автомобилистам рекомендовано заранее ознакомиться со схемой движения, быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Напомним, что в Нижнем Новгороде в выходные дни с июня по август включительно в связи с проведением традиционного летнего гастрофестиваля будет временно ограничено движение транспорта на улице Рождественской.

Также ранее сообщалось, что улицу Пожарского в Нижнем Новгороде закроют для транспорта на выходные июля.

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Теги:
движение Транспорт
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