Ограничение движения введут на двух участках улицы Генкиной в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На двух участках дороги по улице Генкиной в Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, из-за ремонта теплосетей с 06:00 1 июля до 23:59 15 июля будет ограничено движение между домами №28 и №31А.

Кроме того, с 06:00 1 июля до 23:59 19 июля нельзя будет проехать на участке в районе домов №46 и №66.

Объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Грузинской закроют на месяц с 1 июля.

Также сообщалось, что центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 30 июня.