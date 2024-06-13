Экспоцентр с гостиницей 5* построят возле Нижегородской ярмарки
Парк 777-летия Нижнего Новгорода на Автозаводе благоустроят
Кинофестиваль "Горький fest" пройдёт в Нижнем Новгороде 12-18 июля
Изменение тарифов ЖКХ с 1 июля
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 июня 2024 16:15  [57] "Аэрофлот" ввел услугу по выкупу мест для сна
28 июня 2024 15:49  [98] Ограничение движения введут на двух участках улицы Генкиной в Нижнем Новгороде
28 июня 2024 15:17  [106] "Россети" повысят надежность подстанции, питающей около 400 тыс. жителей Нижегородской области
28 июня 2024 14:53  [120] "Капитан Полуэктов" выйдет в первый речной рейс до Макарьева 30 июня
28 июня 2024 14:34  [138] Суммы госпошлин в сфере миграции поменяются с 1 июля 2024 года
28 июня 2024 14:19  [125] Роскачество разработает ГОСТ на шаурму
28 июня 2024 14:02  [122] Дмитрий Чернышенко поздравил российских выпускников с окончанием школы
28 июня 2024 13:54  [123] Молодежный профсоюзный форум прошел на АПЗ
28 июня 2024 12:49  [158] Нижегородцы все чаще едут в Калининград ради балтийской ухи
28 июня 2024 11:38  [182] Монтаж 50-метрового портового крана стартовал на Стрелке в Нижнем Новгороде
Общество

Ограничение движения введут на двух участках улицы Генкиной в Нижнем Новгороде

28 июня 2024 15:49  [98] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

На двух участках дороги по улице Генкиной в Нижнем Новгороде временно приостановят движение транспорта.

Как сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства, из-за ремонта теплосетей с 06:00 1 июля до 23:59 15 июля будет ограничено движение между домами №28 и №31А.

Кроме того, с 06:00 1 июля до 23:59 19 июля нельзя будет проехать на участке в районе домов №46 и №66.

Объехать зону проведения работ можно будет по прилегающим улицам. Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение на участке улицы Грузинской закроют на месяц с 1 июля.

Также сообщалось, что центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 30 июня.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
движение Ремонтные работы Транспорт
Поделиться:
Новости по теме
27 июня 2024 18:17  [331] Движение на участке улицы Грузинской закроют на месяц с 1 июля
27 июня 2024 15:57  [424] Одностороннее движение транспорта введут вокруг "Океаниса"
27 июня 2024 09:54  [319] Центральные улицы Нижнего Новгорода перекроют в День молодежи 30 июня
26 июня 2024 16:38  [489] Движение транспорта на участке улицы Соревнования ограничат на месяц
25 июня 2024 12:53  [442] Автобус А-10 изменит маршрут из-за перекрытия улицы Давыдова до 8 июля
20 июня 2024 12:38  [475] Движение транспорта в районе улицы Гордеевской временно ограничат 
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
День России - 2024 в Нижнем Новгороде
13 июня 2024 13:00День России - 2024 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph