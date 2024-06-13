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Общество

Сквер "Дружба" в Сормовском районе благоустроили проекту ФКГС

04 июля 2024 15:06  [47] Общество
ФКГС Сормово

ФКГС Сормово

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Сквер "Дружба" на улице Исполкома открыли в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Как сообщает районная администрация, работы по благоустройству проводились по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды".

Сквер "Дружба" стал первым  благоустроенным пространством по проекту ФКГС в Сормовском районе в этом году. Здесь уложено новое покрытие, в зоне детской площадки покрытие яркое травмобезопасное. На территории сквера установлены парковые качели, высажено почти 300 кустарников и деревьев, приживаемость которых будет отслеживаться. 

Кроме того, проложены новые линии освещения, по всей территории установлены современные энергосберегающие парковые светильники. Сейчас сквер в ночное время полностью освещен. Гарантийный срок по выполненным работам по муниципальному контракту составляет 5 лет.

По словам главы Сормова Светланы Горбуновой, в этом году в районе по федеральному проекту ФКГС  благоустраивают семь пространств: бульвар Победы на проспекте Кораблестроителей, пешеходную зону на улице Культуры, участок бульвара Юбилейного перед ДК "Красное Сормово", скверы Николая Жаркова, Валерия Иконникова и "Дружба", также зеленую зону вдоль реки Параши по улице Никиты Рыбакова. Еще два пространства будут открыты в ближайшее время. 

Ранее сообщалось, что Сормовский район завершил все работы по проекту "Вам решать!" 2024 года

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Теги:
Сормовский район ФКГС
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