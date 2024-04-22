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Общество

Около 210 тысяч нижегородцев проголосовали за благоустройство территорий в 2025 году

02 мая 2024 16:04  [125] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Около 210 тысяч человек отдали свои голоса за благоустройство городских территорий в 2025 году. Об этом в соцсетях сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Голосование по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" завершилось 30 апреля.

В этом году количество проголосовавших нижегородцев по сравнению с прошлым годом выросло на 20%.

Всего в этом году по федеральному проекту ФКГС  на выбор было представлено 39 объектов по всему Нижнему Новгороду. Какие из них будут благоустроены в следующем году, пока не сообщается.

По данным департамента по благоустройству, в настоящий момент в столице областного центра ведется работа по благоустройству общественных пространств, которые будут готовы уже в этом году. Сейчас подрядчики трудятся на 21 территории.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.

Также сообщалось, что велодорожки появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году на объектах благоустройства по "ФКГС".

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Теги:
Благоустройство Нацпроект ФКГС
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