Около 210 тысяч нижегородцев проголосовали за благоустройство территорий в 2025 году

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Около 210 тысяч человек отдали свои голоса за благоустройство городских территорий в 2025 году. Об этом в соцсетях сообщил мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
Голосование по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жильё и городская среда" завершилось 30 апреля.
В этом году количество проголосовавших нижегородцев по сравнению с прошлым годом выросло на 20%.Всего в этом году по федеральному проекту ФКГС на выбор было представлено 39 объектов по всему Нижнему Новгороду. Какие из них будут благоустроены в следующем году, пока не сообщается.
По данным департамента по благоустройству, в настоящий момент в столице областного центра ведется работа по благоустройству общественных пространств, которые будут готовы уже в этом году. Сейчас подрядчики трудятся на 21 территории.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде на благоустройство в 2025 году претендуют около 40 пространств.
Также сообщалось, что велодорожки появятся в Нижнем Новгороде в 2024 году на объектах благоустройства по "ФКГС".
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