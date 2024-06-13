Госдума поддержала поправки по освобождению от НДС бизнеса на "упрощёнке" Бизнес

Бюджетный комитет Госдумы поддержал налоговые поправки Минфина, которые позволят автоматически освобождать от уплаты НДС лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с доходами менее 60 млн рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, Минфин внёс правки в Налоговый законопроект, согласно которым бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения (УСН), становится плательщиком налога на добавленную стоимость, но платить НДС будут обязаны компании и ИП с доходом более 60 млн рублей в год.

Минфин предложил предпринимателям на "упрощёнке" самим выбирать, как платить НДС — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн рублей и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн рублей).

В поправках уточняются формулировки законопроекта, в соответствии с которыми плательщики УСН с доходом до 60 млн рублей будут освобождаться от НДС автоматически без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления.

"Это был один из вопросов, который ставил малый бизнес... Поэтому в данном случае… те, кто не уплачивает НДС, не будут исполнять вот эти обязанности, связанные с ведением учёта и предоставлением отчётности..., если выручка не превысила 60 миллионов", - прокомментировал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.

Напомним, правительство России одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы. 3 июня законопроект был внесён в Госдуму и одобрен в первом чтении. Второе чтение планируется 9 июля. Ожидается, что законопроект будет окончательно принят в августе, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.