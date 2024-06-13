Госдума поддержала поправки по освобождению от НДС бизнеса на "упрощёнке"

Бюджетный комитет Госдумы поддержал налоговые поправки Минфина, которые позволят автоматически освобождать от уплаты НДС лиц, применяющих упрощенную систему налогообложения (УСН), с доходами менее 60 млн рублей в год. Об этом сообщает РИА Новости.
Напомним, Минфин внёс правки в Налоговый законопроект, согласно которым бизнес, использующий упрощенную систему налогообложения (УСН), становится плательщиком налога на добавленную стоимость, но платить НДС будут обязаны компании и ИП с доходом более 60 млн рублей в год.
Минфин предложил предпринимателям на "упрощёнке" самим выбирать, как платить НДС — по общей ставке 20% (10 и 0% в отдельных случаях) или по сниженной специальной ставке (5% при доходах до 250 млн рублей и 7% при доходах от 250 млн до 450 млн рублей).
В поправках уточняются формулировки законопроекта, в соответствии с которыми плательщики УСН с доходом до 60 млн рублей будут освобождаться от НДС автоматически без дополнительного направления в налоговый орган соответствующего уведомления.
"Это был один из вопросов, который ставил малый бизнес... Поэтому в данном случае… те, кто не уплачивает НДС, не будут исполнять вот эти обязанности, связанные с ведением учёта и предоставлением отчётности..., если выручка не превысила 60 миллионов", - прокомментировал замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов.
Напомним, правительство России одобрило предложения Минфина по совершенствованию налоговой системы. 3 июня законопроект был внесён в Госдуму и одобрен в первом чтении. Второе чтение планируется 9 июля. Ожидается, что законопроект будет окончательно принят в августе, а изменения вступят в силу с 1 января 2025 года.
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