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Общество

Свыше 14 тысяч заявлений на прием в первый класс подано нижегородцами через "Госуслуги"

05 июля 2024 17:46  [99] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородцы подали более 14 тысяч заявлений на запись детей в первый класс через портал "Госуслуги" в первую волну приема заявок. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, она завершилась 30 июня. В первую волну подать заявление можно было только в школу по месту прописки или в определенную школу, где у ребенка учится брат или сестра.

Согласно сообщению, часть заявлений родители сформировали до начала приемной кампании в формате "черновиков". По данным замгубернатора Егора Полякова, это очень удобный формат, который увеличивает шансы на зачисление. В частности, он дает возможность выбрать школу в первые секунды после старта записи. Сейчас началась вторая волна записи, которая продлится до 5 сентября.  Теперь записаться можно в любую школу, вне зависимости от места прописки и наличия льгот. Ребенок будет зачислен, если останутся места.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, процедура подачи заявлений во вторую волну аналогичен с первым. Что бы подать заявление, родители или законные представители должны указать паспортные данные, реквизиты свидетельства о рождении ребенка, номер или название школы, сведения о регистрации заявителя и ребенка. Когда школа опубликует акт о зачислении, данные будут направлены на указанный в заявлении почтовый или электронный адрес, а также в личный кабинет заявителя на портале "Госуслуги"

Напомним, что в марте текущего года был запущен обновленный портал региональных государственных услуг. Развитие портала "Госуслуги" способствует решению задач нацпроекта "Цифровая экономика", который утвержден президентом РФ Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что мобильное приложение "Госуслуги. Нижегородская область" запустили в регионе.

Также сообщалось, что сервис знакомств предложили создать на портале "Госуслуги".

Кроме того, ранее сообщалось, что около 102 тысяч нижегородцев стали пользователями сервиса "Госуслуги.Дом".

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Теги:
Госуслуги школьники
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