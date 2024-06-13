Нижегородка отдала мошенникам из "Пенсионного фонда" 2,5 млн рублей Происшествия

Нижегородка отдала мошенникам из "Пенсионного фонда" 2,5 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в полицию обратилась 50-летняя жительница областного центра.

Позвонивший ей неизвестный представился сотрудником пенсионного фонда. Чтобы якобы уберечь деньги из-за сомнительной операции по банковскому счёту, женщину убедили оформить автокредит, обналичить его, а затем перевести средства на "безопасный счёт".

Таким образом в две транзакции она перевела аферистам почти 2,425 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее нижегородцев предупредили о новом мошенничестве от имени Пенсионного фонда.