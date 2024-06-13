300 команд выполнили оценочные задания финала российского конкурса "Это у нас семейное" Общество

Фото предоставлено организаторами конкурса

7 июля завершаются оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».



Как сообщают организаторы конкурса, на протяжении двух дней семьи выполняли серию заданий, проявляя лучшие качества своей семьи – умение договариваться и приходить к компромиссу, брать ответственность и доверять, помогать и поддерживать друг друга. 30 команд, выполнившие задания с наилучшими результатами, станут победителями финала, их имена назовут на торжественной церемонии в День семьи, любви и верности 8 июля.



300 команд – финалистов конкурса «Это у нас семейное» завершают оценочные задания. Семьям было необходимо продемонстрировать не только свою эрудицию, смекалку, но и показать, насколько слаженно дети, родители и старшее поколение могут работать в команде, слышать и понимать друг друга. Как рассказала заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Оксана Ачкасова, эксперты оценивали работу участников, исходя из специально разработанных для финала критериев.



«Оценить работу семейной команды – непростая задача, ведь в соревнованиях принимают участие и родители, и дети, и бабушки с дедушками, разумеется, у них разная скорость и разные навыки. Специально к финалу была разработана методология оценки, в которой главный акцент сделан на критериях, влияющих на благополучие семьи – это взаимопонимание, поддержка и взаимовыручка, уважение, доверие, ответственное отношение к жизни. Кстати, именно эти характеристики россияне назвали главными семейными ценностями по итогам всероссийского опроса, который мы проводили перед запуском конкурса «Это у нас семейное», – поделилась Оксана Ачкасова.



Всего за два дня участники выполнили 11 разнонаправленных заданий – это ситуации, которые возникают в каждой семье и требуют выработки коллективного семейного решения. Взаимодействие внутри команды оценивали эксперты, прошедшие специальную подготовку.



«Мы подготовили для наших участников такие задания, решение которых неочевидны и требуют обсуждений и компромиссов. Эксперты с психологическим образованием, обученные по специальной методике, смотрели, как команды совместно преодолевают трудности, заботятся друг о друге, насколько сильна в них эмоциональная связь, могут ли они договариваться без упреков. Например, в ситуации, когда у родителей и детей разные ответы на вопрос, будут ли они бережно относиться к мнению друг друга? Ведь в условиях ограниченного времени маме с папой проще использовать свой авторитет. По условиям наших заданий в команде важно учитывать мнения каждого и договориться, в этом смысл объединяющих заданий», – добавила Оксана Ачкасова.



По ее словам, по сумме баллов сформировался рейтинг, 30 первых семей из которого станут победителями финала, вместе с тем в семейное путешествие отправятся 300 финалистов.



Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. В окружных полуфиналах участвовали 1 577 семей из 86 российских регионов, в том числе одна семья из Республики Казахстан. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, в том числе семья Республики Казахстан. Победители будут объявлены в День семьи, любви и верности 8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, которые адресно можно потратить на покупку дома или квартиры, а также ипотеку. А все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.



СПРАВКА



АНО «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития. Это открытая площадка для общения талантливых и неравнодушных людей всех возрастов, обмена опытом между школьниками, студентами, профильными специалистами, предпринимателями, управленцами и волонтерами. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.



Платформа работает уже 6 лет, и за это время ее участниками стали люди из 89 регионов России и 150 стран мира. Участие в проектах, конкурсах и олимпиадах платформы помогает найти единомышленников и завести полезные знакомства, поступить в вуз или пройти перспективную стажировку, найти работу мечты, продвинуться в карьере, выиграть грант, получить персонального наставника, который поможет отточить мастерство или развить лидерские качества. Сегодня на платформе представлены проекты и конкурсы для людей разных возрастов и интересов – от школьников до опытных управленцев, для профильных специалистов и рабочих профессий, представителей кадрового резерва и тех, кто только планирует туда попасть.



В рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей» работает образовательный центр – Мастерская управления «Сенеж». Обучение в нем проходят участники проектов и конкурсов платформы, активная молодежь, а также управленцы и государственные служащие. Мастерская выступает площадкой для проведения различных образовательных и молодежных мероприятий.



На базе ведущих вузов страны президентская платформа развивает Центры компетенций, в которых студенты проходят диагностику надпрофессиональных навыков и получают инструменты для их развития. Молодые специалисты, прошедшие оценку универсальных компетенций, теперь могут подтвердить свои навыки на крупнейшей российской платформе онлайн-рекрутинга Headhunter.



Представительства платформы «Россия – страна возможностей» работают в Донецкой и Луганской Народных Республиках. В них оборудованы лектории для просветительских мероприятий, информационные центры, а также зоны совместной работы, предоставляющие жителям новых субъектов Российской Федерации дополнительные возможности для личностного и профессионального развития.

(0+)