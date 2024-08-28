Приложение VK Видео стало доступно для пользователей планшетов на Android Общество

Приложение VK Видео с удобным и интуитивно понятным интерфейсом теперь доступно пользователям Android.

Как сообщает пресс-служба VK, приложение включает возможность создания персонализированных плейлистов, функции отложенного просмотра, управления уведомлениями и подписками, а также управление качеством видео в зависимости от скорости интернет-соединения. Ключевой особенностью приложения является возможность смотреть любой контент из обширной библиотеки VK Видео без авторизации.

Для комфорта пользователей приложение состоит из девять разделов. Раздел "Для вас" включает в себя персонализированный контент на основе истории просмотров, загруженных, понравившихся, а также добавленных в закладки видео. В разделе "Тренды" представлены самые обсуждаемые, актуальные и вирусные видеоролики. В разделе "Детям" можно найти мультфильмы и фильмы для детской аудитории, а разделы "Фильмы", "Сериалы", "Шоу", "Спорт" и "Киберспорт и игры" содержат специализированный контент для любителей этих жанров. Прямые эфиры популярных телеканалов, стримы киберспорта, концертов и спортивных соревнований доступны в разделе "Трансляции".

Ранее сообщалось, что VK улучшил CDN-сеть для быстрой загрузки контента у пользователей.