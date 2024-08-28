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Общество

Проект по мониторингу вывоза ТКО с использованием ИИ стартовал в регионе

05 сентября 2024 15:19  [252] Общество

В Нижегородской области стартовал пилотный проект по мониторингу вывоза ТКО на придомовых территориях с использованием искусственного интеллекта (ИИ).

Как сообщает пресс-служба правительства региона, пилотный проект реализуется в Дзержинске с использованием камер аппаратно-программного комплекса "Безопасный город".

Согласно сообщению, нейросеть распознает в видеопотоке с камер наблюдения не только мусорные контейнеры и мусоровозы, но оставленный мусор.Массовое внедрение системы, которое рассчитано на мониторинг 1000 камер в Нижнем Новгороде и в других муниципалитетах, планируется до конца текущего года.  Это позволит улучшить работу коммунальных служб и контроль за качеством вывоза мусора.

Проект реализуется ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики" При помощи системы в реальном времени или в архиве можно определить наполняемость мусорных контейнеров, соблюдение графика вывоза мусора, загрязненность площадки вокруг контейнеров и нахождение рядом с ними постороннего транспортного средства, которое может помешать уборке.

По словам министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александра Синелобова, в общегородскую систему видеонаблюдения интегрированы видеопотоки с первых 40 камер. Искусственный интеллект способен "отличать" друг от друга различные типы мусора, в том числе строительный мусор, твердые бытовые, крупногабаритные отходы, а также определять, что контейнер сломан или перевернут. Все данные настраиваются в виде аналитических отчетов или оповещений для руководителей.

Всего в Дзержинске с дворовых территорий многоквартирных домов в единый контур видеонаблюдения интегрированы потоки с 518 видеокамер. Точки установки камер видеонаблюдения определялись совместно с правоохранительными органами города и области.

Как отметил глава Дзержинска Иван Носков, в городе в настоящее время идет создание бесшовной системы общегородского видеонаблюдения. Благодаря ей в конечном итоге под контролем будут все общественные пространства, территории детских садов, школ, спортивных и культурных учреждений, подъезды многоквартирных домов, перекрестки, улицы, парки, дворы и контейнерные площадки в них. Для этих целей по городу  установили и подключили более 2 тысяч камер наружного наблюдения.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала пилотным регионом для применения датчиков в сфере ТКО.

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Теги:
Безопасный город Технологии ТКО
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