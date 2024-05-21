Жителей Нижнего Новгорода просят оценить работу полиции
Обновлённый график отключения горячей воды от "Теплоэнерго"
Победители конкурса "Экспортёр года-2023"
Портовый кран возвращается на нижегородскую Стрелку
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Экономика
30 мая 2024 13:25  [96] Нижегородские компании-утилизаторы смогут получить инвестиционный налоговый вычет
30 мая 2024 12:07  [131] Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,6%
29 мая 2024 19:33  [237] Публичные слушания по исполнению облбюджета за 2023 год пройдут 13 июня
29 мая 2024 12:24  [341] Правительство РФ рассмотрит поправки в Налоговый кодекс
29 мая 2024 09:37  [275] Глава Дзержинска Иван Носков прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы
28 мая 2024 13:48  [391] "Хромос Инжиниринг" из Дзержинска получит 200 млн рублей на создание хроматографов
28 мая 2024 12:02  [402] Средняя зарплата в 150 тысяч рублей зафиксирована в двух регионах РФ
28 мая 2024 09:56  [541] Александр Мудров: "Новые поступления в бюджет будут направлены на реальную помощь семьям, детям, молодежи"
27 мая 2024 18:02  [537] Новую "Волгу" будут выпускать на площадях нижегородского автомобильного кластера
27 мая 2024 16:52  [397] Абонементы на проезд по трассе М-12 вводятся в Нижегородской области
Экономика

Нижегородские компании-утилизаторы смогут получить инвестиционный налоговый вычет

30 мая 2024 13:25  [96] Экономика

Фото: РЭО

30 мая состоялось очередное заседание Заксобрания Нижегородской области. Депутаты внесли изменения в закон о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций и приняли его в двух чтениях.

Как пояснили в региональном парламенте, документ направлен на расширение перечня организаций, которые имеют право на применение инвестиционного налогового вычета. Целью инициативы является стимулирование экологических проектов в регионе.

Проект закона предлагает дополнить перечень основных видов экономической деятельности организаций, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета, видом "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", относящимся к классу 38.3 "Деятельность по обработке вторичного сырья".

Инвестиционный налоговый вычет позволяет организациям, которые инвестируют в основные средства, снижать сумму налога на прибыль в отчётном периоде, в котором были вложены инвестиции. Эта мера стимулирует компании вкладывать собственные средства в основные фонды и создает благоприятные условия для инвесторов.

Для новых категорий инвестиционный налоговый вычет будет действовать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2027 года

Напомним, в Нижегородской области реализуется федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", предусматривающий к 2030 году сортировку обработку 100% объёма ТКО ежегодно и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

СПРАВКА:

Размер инвестиционного налогового вычета из консолидированного бюджета Нижегородской области – не более 90% суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств. Сейчас региональная ставка по налогу на прибыль организаций составляет 17%, благодаря инвестиционному налоговому вычету ее можно снизить до 5%.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательное собрание Налоги ТКО
Поделиться:
Новости по теме
30 мая 2024 09:40  [177] Глеб Никитин представил Владимиру Путину предложения по достижению национальной цели "Экологическое благополучие"
21 марта 2024 11:46  [754] Дзержинский экотехнопарк введут в эксплуатацию в 2024 году
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Ночь музеев - 2024 в Нижнем Новгороде
21 мая 2024 13:20"Ночь музеев - 2024" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph