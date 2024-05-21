Нижегородские компании-утилизаторы смогут получить инвестиционный налоговый вычет Экономика

Фото: РЭО

30 мая состоялось очередное заседание Заксобрания Нижегородской области. Депутаты внесли изменения в закон о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций и приняли его в двух чтениях.

Как пояснили в региональном парламенте, документ направлен на расширение перечня организаций, которые имеют право на применение инвестиционного налогового вычета. Целью инициативы является стимулирование экологических проектов в регионе.

Проект закона предлагает дополнить перечень основных видов экономической деятельности организаций, имеющих право на применение инвестиционного налогового вычета, видом "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений", относящимся к классу 38.3 "Деятельность по обработке вторичного сырья".

Инвестиционный налоговый вычет позволяет организациям, которые инвестируют в основные средства, снижать сумму налога на прибыль в отчётном периоде, в котором были вложены инвестиции. Эта мера стимулирует компании вкладывать собственные средства в основные фонды и создает благоприятные условия для инвесторов.

Для новых категорий инвестиционный налоговый вычет будет действовать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2027 года

Напомним, в Нижегородской области реализуется федеральный проект "Экономика замкнутого цикла", предусматривающий к 2030 году сортировку обработку 100% объёма ТКО ежегодно и вовлечение в хозяйственный оборот не менее 25% отходов производства и потребления в качестве вторичных ресурсов и сырья.

СПРАВКА:

Размер инвестиционного налогового вычета из консолидированного бюджета Нижегородской области – не более 90% суммы расходов, составляющих первоначальную стоимость основных средств. Сейчас региональная ставка по налогу на прибыль организаций составляет 17%, благодаря инвестиционному налоговому вычету ее можно снизить до 5%.