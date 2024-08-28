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Общество

Проверка новых учебников по истории начнется через несколько дней

11 сентября 2024 17:23  [96] Общество

Проверка новых единых учебников по истории для российских школьников и студентов СПО начнется уже через несколько дней, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что новые учебники прошли соответствующие экспертизы академического сообщества, а сам процесс проверки книг может занять несколько месяцев.

Предполагается, что за это время научное сообщество ознакомится с материалом, выскажет свое мнение и оценит качество новых единых учебников.

Ранее сообщалось, что ФАС завела дело из-за скачка цен на учебники по истории.

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Теги:
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