Общественные слушания по проекту продления ветки метро до станции "Сормовская" пройдут в Нижнем Новгороде

Общественные слушания по проекту планировки для продления ветки метро от станции "Буревестник" до станции "Сормовская" пройдут в Нижнем Новгороде.
Как говорится в документах на сайте муниципалитета, общественные обсуждения проекта и работа экспозиции в зданиях администрации Сормовского и Московского районов продлятся до 13 сентября.
Жители Нижнего Новгорода могут отправить свои предложения и замечания на электронный адрес городского департамента градостроительного развития и архитектуры.
Напомним, около 19,5 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская", станцию планируется открыть в декабре 2026 года.
Также ранее сообщалось, что новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной.
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