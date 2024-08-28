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Общество

Общественные слушания по проекту продления ветки метро до станции "Сормовская" пройдут в Нижнем Новгороде

11 сентября 2024 18:13  [5] Общество

Общественные слушания по проекту планировки для продления ветки метро от станции "Буревестник" до станции "Сормовская" пройдут в Нижнем Новгороде.

Как говорится в документах на сайте муниципалитета, общественные обсуждения проекта и работа экспозиции в зданиях администрации Сормовского и Московского районов продлятся до 13 сентября.

Жители Нижнего Новгорода могут отправить свои предложения и замечания на электронный адрес городского департамента градостроительного развития и архитектуры. 

Напомним, около 19,5 млрд рублей будет выделено Нижнему Новгороду на продление метро до станции "Сормовская", станцию планируется открыть в декабре 2026 года.

Также ранее сообщалось, что новая станция метро в Сормове будет располагаться на улице Станционной.

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Теги:
Метро Сормовский район
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