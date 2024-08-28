Евгений Люлин: "Слаженная работа лесопожарных служб является надежной гарантией сохранения нижегородских лесов от огня"

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работников леса.
"Уважаемые ветераны и работники лесного хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Лесопромышленный комплекс всегда был и сегодня остается одной из основ экономики региона и всей страны. Благодаря вашему профессионализму и ответственности, предприятия отрасли успешно решают задачи обеспечения экономического и технологического суверенитета.
Слаженная работа лесопожарных служб является надежной гарантией сохранения нижегородских лесов от огня: сокращается количество лесных пожаров, улучшается техническая оснащенность, развивается система видеомониторинга ситуации в лесах региона.
Нижегородская область обеспечивает себя семенным и посадочным материалом для восстановления лесов, а также предоставляет его соседним субъектам РФ. Кропотливая работа лесоводов помогает сохранить лесные богатства для наших потомков.
Ваш труд имеет огромное значение для области и страны! Желаю вам новых успехов и достижений в реализации намеченных планов, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.
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