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Общество

Евгений Люлин: "Слаженная работа лесопожарных служб является надежной гарантией сохранения нижегородских лесов от огня"

15 сентября 2024 09:45  [109] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин направил поздравление с Днём работников леса.

"Уважаемые ветераны и работники лесного хозяйства! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Лесопромышленный комплекс всегда был и сегодня остается одной из основ экономики региона и всей страны. Благодаря вашему профессионализму и ответственности, предприятия отрасли успешно решают задачи обеспечения экономического и технологического суверенитета.

Слаженная работа лесопожарных служб является надежной гарантией сохранения нижегородских лесов от огня: сокращается количество лесных пожаров, улучшается техническая оснащенность, развивается система видеомониторинга ситуации в лесах региона. 

Нижегородская область обеспечивает себя семенным и посадочным материалом для восстановления лесов, а также предоставляет его соседним субъектам РФ. Кропотливая работа лесоводов помогает сохранить лесные богатства для наших потомков.

Ваш труд имеет огромное значение для области и страны! Желаю вам новых успехов и достижений в реализации намеченных планов, а также крепкого здоровья и благополучия!", - сказал председатель регионального парламента.

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Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Лесное хозяйство
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