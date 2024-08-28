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Общество

Центр подбора персонала выксунского завода ОМК открыли в Ардатове

17 сентября 2024 11:28  [72] Общество

Фото: ОМК

Промышленная группа ОМК открыла в Нижегородской области новый центр подбора персонала - в посёлке Ардатов (ул. 30 лет ВЛКСМ, 18). Благодаря его работе местные жители смогут трудоустроиться на одно из крупнейших предприятий Поволжья – завод ОМК в Выксе.

Как рассказали в пресс-службе ОМК, на площадке Центра соискатели смогут узнать о вакансиях, получить помочь в заполнении анкеты кандидата, а также сразу пройти собеседование. Для молодёжи доступны программы стажировок.

В настоящее время выксунский завод ОМК активно развивается и готов принять на работу около 1000 новых сотрудников. Согласно информации, потенциальным кандидатам предлагается как постоянная работа, так и вахтовый метод.

Кстати, для жителей Ардатова предусмотрен бесплатный корпоративный транспорт. Также они получают доплату за время в дороге (от 9 тысяч рублей в месяц), полис ДМС, с которым можно бесплатно получать больше медуслуг, дотацию на питание в корпоративных столовых и другие льготы из заводского соцпакета.

Директор по персоналу выксунского завода ОМК Светлана Исаева рассказала, что на предприятии уже работает более 200 человек из Ардатова.

"Все они, оставаясь в родном посёлке, работают в Выксе и пользуются всеми привилегиями, которые мы предоставляем сотрудникам. Будем рады новым коллегам из Ардатова, тем с более с запуском центра подбора устроиться к нам стало проще", - отметила она.

Любой житель посёлка может пообщаться с рекрутером Центра, задать волнующие вопросы про социальные льготы, зарплату, требования к безопасности. Кандидатам, у которых нет опыта по имеющимся вакансиям, предприятие предлагает бесплатное обучение, на время которого предусмотрена оплата труда в размере 45 тысяч рублей.

В торжественной церемонии открытия Центра принял участие глава МСУ Ардатовского муниципального округа Георгий Жданкин. Он отметил, что сотрудничество с выксунским заводом ОМК даёт новые возможности для округа.

"Наши жители остаются здесь, здесь растут и учатся их дети, а они работают на стабильном предприятии с достойной оплатой труда, не меняя привычный уклад жизни. Таким образом решается сразу несколько задач. Не нужно уезжать на север или переезжать в другой город, чтобы больше зарабатывать и поддерживать высокий уровень жизни", — сказал глава округа.

Центр подбора персонала ОМК в Ардатове стал третьим, открытым компанией для соискателей на выксунский завод. Первые два находятся в нижегородском посёлке Вознесенское и в Муроме Владимирской области.

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Теги:
Ардатовский район ОМК Трудоустройство
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