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Общество

Нижегородские предприятия приглашаются на выставку "Здравоохранение-2024"

17 сентября 2024 13:47  [146] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) Нижегородской области организует льготное участие регионального бизнеса в 33-й Международной выставке "Медицинская техника, изделия медицинского назначения и расходные материалы" - "Здравоохранение - 2024".

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, мероприятие пройдет в декабре в Москве в рамках научно-практического форума "Российская неделя здравоохранения - 2024". Каждый год посетителями выставки становятся более 20 тысяч человек из 15 стран.

По данным регионального Минпромторга, нижегородские компании производят импланты различного назначения, медицинскую мебель и инструменты, протезно-ортопедические изделия и другие категории товаров. Для предприятий отрасли областной центр поддержки экспорта в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" уже второй год организует коллективный стенд на крупнейшей медицинской выставке в стране.

ЦПЭ возьмет на себя расходы на разработку макета, застройку и сопровождение коллективного стенда, а также на аренду выставочных площадей и мебели. Подать заявку можно до 11 октября на портале "Мой бизнес". Принять участие в выставке на льготных условиях могут субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области и которые не имеют задолженностей по налогам и сборам.

Ожидается, что будут отобраны несколько компаний с учетом объема экспорта за предыдущий год, соответствия требованиям целевого рынка, количества стран, куда компания поставляет свою продукцию, активности использования услуг Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра. Результаты отбора будут опубликованы на сайте центра в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема заявок.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что новый механизм "обратной связи" с бизнесом запущен в Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение МСП Нацпроект
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