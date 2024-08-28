Никитин озвучил результаты проб воздуха у полигона ТБО под Городцом Общество

Фото: соцсети Александра Мудрова

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в районе горящего полигона ТБО в Городецком районе не обнаружено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, специалисты управления Роспотребнадзора делали замеры в ближайшей жилой зоне с учетом направления ветра.

"На момент взятия проб превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не было. Сотрудники нашей лаборатории "Экология региона" анализировали состояние воздуха в 1 км от места горения, на границе санитарно-защитной зоны и в ближайших поселениях – по одному из семнадцати проверяемых показателей выявлено небольшое отклонение от нормы", - рассказал Никитин.

Глава региона поручил министерству экологии Нижегородской области проводить постоянный мониторинг воздуха.

"Пожарные, наши региональные службы, добровольцы работают в сложных условиях, проводится и проливка, и засыпание песком и грунтом. Площадь возгорания не увеличивается, то есть фактически очаг локализовали. Сейчас все силы направлены на ликвидацию", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. В настоящее время под руководством главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.