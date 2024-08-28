Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
Городской конкурс молодёжных проектов "Молодой Нижний"
Народное голосование за лучших нижегородских участковых
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2024 14:29  [66] Инновационное устройство для современной дерматоскопии поступило в областной КДЦ
17 сентября 2024 14:15  [106] Никитин озвучил результаты проб воздуха у полигона ТБО под Городцом
17 сентября 2024 13:59  [135] Бесплатное тестирование на грипп и коронавирус сохранят в России
17 сентября 2024 13:47  [147] Нижегородские предприятия приглашаются на выставку "Здравоохранение-2024"
17 сентября 2024 13:19  [154] Нижегородские волонтеры передали гумпомощь в военные госпитали для бойцов СВО
17 сентября 2024 13:07  [150] Неделя безопасности пациента и популяризации центров здоровья проходит в Нижегородской области
17 сентября 2024 12:56  [170] Проспект Гагарина расширяют до четырёх полос от улицы Тропинина до Ольгина
17 сентября 2024 12:22  [170] Новую трехэтажную парковку построят у Нижегородского кремля за 700 млн рублей
17 сентября 2024 11:28  [165] Центр подбора персонала выксунского завода ОМК открыли в Ардатове
17 сентября 2024 11:12  [180] Более 30 спецмашин занимаются ликвидацией пожара на полигоне ТБО в Городецком районе
Общество

Никитин озвучил результаты проб воздуха у полигона ТБО под Городцом

17 сентября 2024 14:15  [106] Общество

Фото: соцсети Александра Мудрова

Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в районе горящего полигона ТБО в Городецком районе не обнаружено. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

По его словам, специалисты управления Роспотребнадзора делали замеры в ближайшей жилой зоне с учетом направления ветра.

"На момент взятия проб превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не было. Сотрудники нашей лаборатории "Экология региона" анализировали состояние воздуха в 1 км от места горения, на границе санитарно-защитной зоны и в ближайших поселениях – по одному из семнадцати проверяемых показателей выявлено небольшое отклонение от нормы", - рассказал Никитин.

Глава региона поручил министерству экологии Нижегородской области проводить постоянный мониторинг воздуха.

"Пожарные, наши региональные службы, добровольцы работают в сложных условиях, проводится и проливка, и засыпание песком и грунтом. Площадь возгорания не увеличивается, то есть фактически очаг локализовали. Сейчас все силы направлены на ликвидацию", - добавил Глеб Никитин.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. В настоящее время под руководством главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пожар ТБО
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2024 11:12  [180] Более 30 спецмашин занимаются ликвидацией пожара на полигоне ТБО в Городецком районе
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph