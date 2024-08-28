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Общество

Более 30 спецмашин занимаются ликвидацией пожара на полигоне ТБО в Городецком районе

17 сентября 2024 11:12  [79] Общество

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области

Площадь пожара на полигоне твердых коммунальных отходов в Городецком муниципальном округе Нижегородской области не изменилась и на сегодняшний день, по уточненным данным, составляет 35 тысяч кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Открытого горения на территории полигона нет, продолжается активная работа по отсыпке картов.

"Задействовано 35 единиц техники, в том числе тяжелая бульдозерная техника для увеличения противопожарной полосы между полигоном и лесом",- уточнили в ведомстве.

В минлесхозе Нижегородской области добавили, что перехода огня на территорию леса не допущено. По периметру примыкания полигона к землям лесного фонда ведется расширение минерализованной полосы, организовано круглосуточное дежурство лесопожарных команд на пожарных автомобильных цистернах.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. В настоящее время под руководством главы Городецкого муниципального округа Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова заявила об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.

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Теги:
Пожар ТКО
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