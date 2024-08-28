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Общество

Инновационное устройство для современной дерматоскопии поступило в областной КДЦ

17 сентября 2024 14:29  [65] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Центр амбулаторной онкологической помощи, который открыт на базе Клинического диагностического центра (КДЦ) Нижегородской области, поступило современное медицинское оборудование, позволяющее проводить дерматоскопические исследования самого высокого качества.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, медтехника приобретена за счет собственных средств учреждения.

По словам главного врача КДЦ Ольги Гудушиной, дерматоскоп превосходит многие другие приборы подобного класса по своим характеристикам. С его помощью специалисты проводят исследование родинок и других образований на коже – эффект многократного увеличения позволяет отличать безобидные образования от рака кожи и выявлять меланому на самых ранних стадиях.

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) на базе КДЦ проводит амбулаторный прием по ОМС жителей Советского, Нижегородского и Приокского районов с подозрением на онкологические заболевания или с установленным диагнозом злокачественного новообразования. Кроме того, здесь работает дневной стационар, где пациенты получают химиотерапевтическое лечение.

Специалисты ЦАОП ведут работу по выявлению предраковых и раковых заболеваний на ранних стадиях, что отвечает задачам федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

В рамках программы "Борьба с онкологическими заболеваниями" с 2019 года в Нижегородской области открыто 10 таких центров. Они действуют на базе Клинического диагностического центра (КДЦ НО), Центральной городской больницы Арзамаса, Балахнинской, Борской, Выксунской, Кстовской, Павловской, Починковской, Семеновской и Шахунской ЦРБ.

Национальный проект "Здравоохранение"реализуется в соответствии с указом президента России Владимира Путина "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". 

Ранее сообщалось, что клинические испытания вакцины против аллергии планируют завершить в 2026 году.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Нацпроект
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