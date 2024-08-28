Форум вузов инженерно-технологического профиля впервые пройдет в России Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Форум вузов инженерно-технологического профиля Союзного государства пройдет в Нижегородской области с 23 по 27 сентября.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мероприятие проводится в 13-й раз, но на территории России форум пройдет впервые. Ранее он проходил в Республике Беларусь. В России основной площадкой для проведения форума станет НГТУ им. Р.Е. Алексеева.

Форум объединит представителей российских и белорусских вузов технического профиля и станет базовой платформой для анализа трендов инженерного образования на территории стран СНГ.

Одним из основных направлений обсуждения на мероприятии станут аспекты реализации проекта передовых инженерных школ и реализации программы "Приоритет 2030", которая реализуется в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Работа форума будет проводиться в рамках секций: "Приоритетные направления научной, научно-технической и инновационной деятельности вузов Союзного государства"; "Развитие инженерного образования в Союзном государстве"; "Молодежное инновационное предпринимательство; карьера инженера"; "Векторы молодежной политики".

С программой мероприятия, а также пройти процедуру регистрации можно на сайте Форума forum.nntu.ru

Проект "Передовые инженерные школы" был запущен в 2022 году по инициативе Минобрнауки России. Школы открыты в 30 вузах в 15 регионах страны. В проекте участвует более 40 индустриальных партнеров, которые специализируются на биотехнологиях в сельском хозяйстве, машиностроении, химической промышленности, авиационной и ракетно-космической технике, атомной энергетике, медицинском приборостроении, информационных технологиях.

Напомним, ННГУ им. Лобачевского и НГТУ им. Алексеева стали победителями конкурса в рамках федерального проекта "Передовые инженерные школы".

Ранее сообщалось, что нижегородские ученые разработали антимикробную пленку для долгого хранения продуктов.