Детский лагерь "Салют" не будут закрывать из-за пожара на полигоне ТБО в Городцком районе Общество

Фото: Telegram-канал Давида Мелик-Гусейнова

Детский лагерь "Салют" не будут закрывать из-за пожара на полигоне твердых бытовых отходов в Городецком районе Нижегородской области. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерство образования и науки региона.

В настоящее время на территории лагеря "Салют" обстановка стабильная.

"Лагерь "Салют" является подведомственным учреждением Городецкого губернского колледжа. По данным его руководителя, сейчас в лагере отдыхает 221 ребенок. Смена завершается 24 сентября", - пояснили в профильном министерстве.

Напомним, крупный пожар разгорелся на полигоне ТБО в Городецком районе вечером 15 сентября. В настоящее время под руководством главы Городецкого района Александра Мудрова работает оперативный штаб, в состав которого вошли все профильные службы и ответственные должностные лица. Глава Росприроднадзора Светлана Родионова рассказала об обнаружении нарушений в работе полигона под Городцом перед крупным пожаром.

Также ранее сообщалось, что глава региона Глеб Никитин вчера заявил о локализации очага пожара на мусорном полигоне.