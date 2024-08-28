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Происшествия

Полицейские в ходе рейда в Ленинском районе проверили более 350 мигрантов

19 сентября 2024 09:17  [75] Происшествия

Фото: ГУ МВД РФ по Нижегородской области

Нижегородские полицейские в середине сентября провели на территории Ленинского района областного центра очередной рейд по пресечению нарушений миграционного законодательства.

Профилактическое мероприятие было организовано на территории одного из общежитий сотрудниками уголовного розыска и Управления по делам миграции при силовой поддержке Росгвардии.

В ходе рейда проведена проверка 356 иностранных граждан: в частности, законно ли они пребывают и трудятся на территории РФ. В итоге были выявлены четверо иностранцев, которые находятся на территории региона с нарушениями миграционного законодательства.

В отношении нарушителей полицейские составили семь протоколов по различным статьям КоАП РФ. Ленинский районный суд Нижнего Новгорода вынес постановления о назначении административных штрафов на общую сумму 14 тысяч рублей с последующим выдворением нарушителей за пределы Российской Федерации.

Напомним, президент России Владимир Путин 8 августа подписал федеральный закон, который наделяет полицию полномочиями по применению административного выдворения в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.

Как ранее сообщал телеканал "360", группа депутатов Госдумы от фракции ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который ограничит трудовым мигрантам, не имеющим российского гражданства, право привозить в Россию свои семьи. Также депутаты выступили против обучения детей мигрантов в российских школах.

Напомним также, что нижегородские полицейские с начала 2024 года инициировали лишение гражданства уже 14 человек, проживающих на территории области, за совершение ими уголовных преступлений.

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Теги:
Выдворение МВД Миграция
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