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Общество

Дзержинская ТЭЦ получила комплексное экологическое разрешение

19 сентября 2024 09:55  [109] Общество

Фото: предоставлено Т Плюс

Дзержинская ТЭЦ Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" получила комплексное экологическое разрешение. Документ гарантирует выполнение предприятием всех установленных законом экологических норм.

Комплексное экологическое разрешение (КЭР) выдано Межрегиональным управлением Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия на срок до сентября 2031 года. Документ регламентирует все виды воздействия предприятия на окружающую среду.

В рамках реформы природоохранного законодательства единый разрешительный документ заменит существующие ныне разрешения на выбросы и сбросы загрязняющих веществ, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение. При этом негативное воздействие предприятия на окружающую среду не должно превышать установленные технологические показатели наилучших доступных технологий. Переход на выдачу КЭР предусмотрен национальным проектом "Экология".

"Защита окружающей среды, проведение природоохранных мероприятий является одним из наших главных приоритетов. Дзержинская ТЭЦ не случайно стала первым энергопредприятием региона, получившим комплексное экологическое разрешение. Реализованные здесь за последние годы проекты – ввод новых энергетического и водогрейного котлов, перевод водоподготовительных установок технологию противоточного фильтрования существенно снизили объемы сбросов и водопотребления станции", – отметила директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

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Теги:
Т Плюс ТЭЦ Экология
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