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Законопроекты об отправке подсудимых на СВО рассмотрят в Госдуме

18 сентября 2024 17:30  [100] Общество

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, готовых отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщает телеканал "360".

Пакет законопроектов внесён на рассмотрение в Госдуму в августе. Инициатива, предложенная Верховным судом, предусматривает изменения в Уголовно-процессуальном кодексе.

Проект регламентирует порядок принятия решений о приостановке производства по уголовным делам на основании ходатайства воинской части.

Депутаты в своём законопроекте предложили уточнить, что в период мобилизации или военного положения контракт с ВС России могут заключить люди, в отношении которых приостановили производство по уголовному делу. Это не коснётся обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности.

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Теги:
Армия Военные Законопроекты
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