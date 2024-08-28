Законопроекты об отправке подсудимых на СВО рассмотрят в Госдуме

Депутаты Госдумы рассмотрят законопроекты о прекращении уголовного преследования подсудимых, готовых отправиться в зону спецоперации. Об этом сообщает телеканал "360".
Пакет законопроектов внесён на рассмотрение в Госдуму в августе. Инициатива, предложенная Верховным судом, предусматривает изменения в Уголовно-процессуальном кодексе.
Проект регламентирует порядок принятия решений о приостановке производства по уголовным делам на основании ходатайства воинской части.
Депутаты в своём законопроекте предложили уточнить, что в период мобилизации или военного положения контракт с ВС России могут заключить люди, в отношении которых приостановили производство по уголовному делу. Это не коснётся обвиняемых в преступлениях против половой неприкосновенности.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+