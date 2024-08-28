Народное голосование за лучших нижегородских участковых
Дорогу у главной проходной ГАЗ расширят до трех полос
Навигация "Метеоров" и "Валдаев" завершится в ноябре
Сбор заявок на участие в проекте "Вам решать!" на 2025 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2024 11:00  [4] Нижегородский участник СВО: "Родину нужно защищать - меня так воспитывали"
19 сентября 2024 10:40  [99] Дочерняя структура Glorax привлечет кредитную линию на 10 млрд рублей для застройки Новинок
19 сентября 2024 10:20  [112] Нижегородские пенсионеры смогут бесплатно посетить зоопарк "Лимпопо" 1 октября
19 сентября 2024 09:55  [108] Дзержинская ТЭЦ получила комплексное экологическое разрешение
19 сентября 2024 08:58  [144] Благоустройство улицы 1 Мая в Шатках проведено по нацпроекту
19 сентября 2024 08:42  [164] Резкое похолодание накроет Нижегородскую область в воскресенье
19 сентября 2024 08:17  [200] Лучшим водителем общественного транспорта Нижнего Новгорода стал Дмитрий Сидоров
19 сентября 2024 08:02  [177] ЛУКОЙЛ поддерживает учреждения образования
19 сентября 2024 07:52  [172] Новый детский технопарк "Кванториум" торжественно открыли в павловской школе №10
18 сентября 2024 19:15  [319] Программу для подготовки кадров в сфере гастрономии запустят в Нижегородской области
Общество

Дочерняя структура Glorax привлечет кредитную линию на 10 млрд рублей для застройки Новинок

19 сентября 2024 10:40  [99] Общество

Фото: сайт компании GloraX

ООО "Специализированный застройщик "Спика" (дочерняя структура девелопера из Санкт-Петербурга Glorax) привлечет в Сбербанке кредитную линию на 9,85 млрд рублей для строительства жилого комплекса рядом с поселком Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Интерфакс.

ООО "Глоракс" выступит поручителем по кредитному соглашению. Срок действия кредитной линии - до 30 июня 2029 года.

"Специализированный застройщик "Спика" в начале сентября выиграл конкурс на право комплексного развития незастроенной территории около поселка Новинки. Минимальный объем финансирования работ по этому проекту КРТ составит 104,8 млрд рублей.

"Срок реализации проекта с учетом объема инвестиций и объема строительства рассчитан на 12 лет", - пояснили в пресс-службе компании Glorax.

Напомним, что GloraX намерен построить жилой комплекс на Гребном канале в Нижнем Новгороде, а также выразил намерение застроить площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Строительство
Поделиться:
Новости по теме
25 июля 2023 17:53  [1145] Реновация улицы Черниговской началась в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2024
Фоторепортажи
Нижегородская область на форуме Технопром-2024
28 августа 2024 15:14Нижегородская область на форуме "Технопром-2024"
Архив
Copyright © 1999—2024 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Бишлетов С.Н.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph