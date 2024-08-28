Дочерняя структура Glorax привлечет кредитную линию на 10 млрд рублей для застройки Новинок Общество

Фото: сайт компании GloraX

ООО "Специализированный застройщик "Спика" (дочерняя структура девелопера из Санкт-Петербурга Glorax) привлечет в Сбербанке кредитную линию на 9,85 млрд рублей для строительства жилого комплекса рядом с поселком Новинки в Приокском районе Нижнего Новгорода. Об этом сообщает Интерфакс.

ООО "Глоракс" выступит поручителем по кредитному соглашению. Срок действия кредитной линии - до 30 июня 2029 года.

"Специализированный застройщик "Спика" в начале сентября выиграл конкурс на право комплексного развития незастроенной территории около поселка Новинки. Минимальный объем финансирования работ по этому проекту КРТ составит 104,8 млрд рублей.

"Срок реализации проекта с учетом объема инвестиций и объема строительства рассчитан на 12 лет", - пояснили в пресс-службе компании Glorax.

Напомним, что GloraX намерен построить жилой комплекс на Гребном канале в Нижнем Новгороде, а также выразил намерение застроить площадку КРТ на левом берегу Оки у Молитовского моста.