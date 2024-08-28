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Культура и отдых

Ремонт здания будущего филиала Русского музея в Нижегородском кремле выполнен на 60%

20 сентября 2024 12:29  [97] Культура и отдых

Фото: Теlegram-канал Натальи Сухановой

Подрядчик завершил ремонт корпуса №10 Нижегородском кремля уже на 60%. Об этом в своем Теlegram-канале заявила министр культуры региона Наталья Суханова.

По ее словам, на данный момент завершены противоаварийные работы в здании, заканчивается монтаж системы отопления, вентиляции, кондиционирования и электросетей.

"Продолжаются строительные и отделочные работы. Например, идет работа по возведению внутренних перегородок, чтобы планировка здания соответствовала концепции его использования", - сообщила Суханова.

Наталья Суханова добавила, что подрядной организации предстоит заменить окна, завершить отделку фасада, а также уложить полы, установить потолки и выполнить отделку стен.

Отметим, что филиал Русского музея в здании корпуса Нижегородского кремля № 10 откроется в 2025 году.

На первом этаже здания планируется открыть музейный магазин, кафе и административные кабинеты, а на втором -выставочные помещения площадью около 1000 кв. метров.

Напомним, что к 800-летию Нижнего Новгорода был проведен ремонт фасада корпуса Нижегородского кремля №10. Также было полностью заменено остекление, отремонтирована отмостка.

СПРАВКА:

Корпус №10 Нижегородском кремля - это бывшая казарма гарнизонного батальона (с 1953 по 2009 год — штаб 22-й гвардейской армии) - памятник градостроительства и архитектуры регионального значения. Здание построено в 1797—1806 годах по проекту губернского архитектора Я. А. Ананьина в стиле русского классицизма.
Дом, выстроенный в период перепланировки города по первому регулярному плану, входит в архитектурный ансамбль Нижегородского кремля и фиксирует южную сторону плац-парадной площади.

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Теги:
ОКН Реставрация
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