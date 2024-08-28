Нижегородский автопром приглашают участвовать в международной выставке в Москве Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородских производителей автокомпонентов, автохимии, спецтехники, а также поставщиков услуг для автомобильной отрасли приглашают принять участие в выставке коммерческих автомобилей Comtrans, которая пройдет в Москве с 10 по 13 декабря.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, участники смогут представить свою продукцию на коллективном стенде Нижегородской области на льготных условиях в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

По данным регионального Минпромторга, выставка Comtrans входит в число крупнейших отраслевых мероприятий. В прошлом году её посетило более 17 тысяч представителей автомобильной промышленности из 63 регионов России и СНГ.

Принять участие в выставке на льготных условиях имеют возможность субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы в Нижегородской области и не имеют задолженности по налогам и сборам. Нижегородский Центр поддержки экспорта берет на себя застройку и сопровождение коллективного стенда, включая аренду необходимого оборудования и мебели. Подать заявку можно до 10 октября на портале "Мой бизнес". Из всех заявок будут отобраны несколько компаний с учетом объема экспорта за предыдущий год, соответствия требованиям целевого рынка, количества стран, куда компания поставляет свою продукцию, а также с учетом активности использования услуг Центра поддержки экспорта и Российского экспортного центра. Результаты отбора будут опубликованы в течение пяти рабочих дней после даты окончания приема заявок на сайте центра.

О мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес". Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", инициирован президентом Владимиром Путиным.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области создан фирменный знак для товаропроизводителей "Сделано нижегородцами".