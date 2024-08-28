Сохранившиеся части снесенного дома на Горького в Нижнем Новгороде передали "АСИРИС" Культура и отдых

Фото: Алексей Чугунов

Администрация Нижнего Новгорода передала АНО "АСИРИС" сохранившиеся декоративные элементы снесенного дома №131 по улице Горького. Об этом сообщает "Коммерсант-Приволжье".

Речь идет о части наличников, балясин, перил, дверей, печных заслонок и стеклянных оконных блоков Фальконье.

Переданное имущество перевезли в помещения школы реставраторов АНО "АСИРИС".

"Пока часть оставшихся от дома декоративных элементов планируется использовать в экспозиции, которую организуют в одном из домов на улице Короленко в квартале Церкви трех святителей", - говорится в сообщения.

Напомним, старинные дома № 129 и 131 начала XX века снесли на улице Горького в Нижнем Новгороде 6 июля. Они были признаны аварийными, но в дальнейшем, по заверениям мэрии города, их планируется восстановить.

Также ранее сообщалось, что дом № 131 с окном Фальконье на улице Максима Горького планировалось разобрать вручную с демонтажем декоративных элементов.