Госдума приняла расширение оснований применения инвестиционного налогового вычета Экономика

Госдума приняла в третьем чтении закон о расширении перечня оснований применения инвестиционного налогового вычета. Как сообщает ТАСС, инициаторами документа стала группа депутатов от фракции "Новые люди".

Согласно документу, законами субъектов РФ допускается установление права налогоплательщиков на применение инвестиционного налогового вычета при осуществлении ими венчурных и (или) прямых инвестиций в инновационные проекты и (или) инновационную деятельность посредством участия в договорах инвестиционного товарищества, информация о которых включена в региональный реестр инвестиционных товариществ для осуществления венчурных и прямых инвестиций в инновационные проекты и инновационную деятельность.

Принятые во втором чтении поправки предполагают, что право на соответствующий вычет имеют налогоплательщики, деятельность которых в рамках договора инвестиционного товарищества направлена на осуществление венчурных и (или) прямых инвестиций в организации, имеющие статус малой технологической компании.

Порядок формирования и ведения реестра инвестиционных товариществ, требования к договорам инвестиционных товариществ для целей включения в реестр инвестиционных товариществ (в том числе категории (виды) инновационных проектов и инновационной деятельности, в отношении которых заключен договор инвестиционного товарищества), устанавливаются нормативным правовым актом соответствующего субъекта РФ.

Закрепляется порядок получения такого налогового вычета. Согласно сообщению, закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по налогу на прибыль организаций.

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