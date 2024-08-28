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Культура и отдых

Нижегородские театральные коллективы смогут представить свои работы на конкурсе "Театр Победы"

22 сентября 2024 12:12  [69] Культура и отдых
фото: правительство Нижегородской области

фото: правительство Нижегородской области

Театральные коллективы смогут участвовать в конкурсе художественно-патриотического фестиваля "Театр Победы". Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на организаторов.

Миссия фестиваля - рассказать актуальное прочтение подвига героев Великой Отечественной войны через призму современного театрального искусства.

Цель конкурса - популяризация патриотической темы в театральном искусстве и сохранение памяти о театрах и театральных деятелях времен Великой Отечественной войны.

Участниками могут стать государственные и негосударственные театры, театральные институты, школы-студии, арт-союзы.

Заявка на участие принимается по форме, размещенной на официальном сайте проекта в электронном виде.

Необходимо представить для оценки экспертов, жюри и зрителей свой театральный проект или постановку, связанные единой тематической линией с событиями и судьбами времен Великой Отечественной войны.

Спектакль должен входить в репертуар театра-участника конкурса, его должны показать зрителю до подачи заявки на конкурс. Фото- и видеоматериалы могут быть любого технического качества (любительские или профессиональные), но они должны давать полное представление о постановке.

К заявке необходимо приложить видеозапись готовой сценической постановки (прикрепляется ссылка на Яндекс-диск); краткое описание; фотографии; афишу.

В числе основных номинаций конкурса – "Лучшая режиссерская работа", "Лучший актерский ансамбль", "Лучшая драматургия спектакля/постановки", "Лучший исполнитель главной мужской роли", "Лучшая исполнительница главной женской роли", "Лучшая сценография", "Лучший художник по костюмам", "Лучшее музыкальное оформление", "За вклад в развитие военно - патриотической темы в искусстве", "Гран – при" (Лучший спектакль).

Специальные номинации: "Народный выбор" (голосование пользователей на сайте проекта), "Выбор СМИ" (выбор информационных партнеров проекта), "Телевизионный выбор" (выбор информационных партнеров проекта), "Студенческая/любительская постановка" (лауреата определяет экспертный совет из общего количества поданных заявок); "Лучшая постановка для детей о войне" (лауреата определяет экспертный совет).

Конкурс проходит в четыре этапа. На первом этапе состоится заявочная кампания спектаклей/постановок с размещением на сайте проекта, где с ними могут ознакомиться члены советов и жюри (7 сентября – 7 ноября 2024 года). Второй этап – это отбор 30 самых ярких заявок из общего числа поступивших (15 ноября – 27 декабря 2024 года). Список 30 отобранных спектаклей/постановок будет выложен на сайте проекта 27 декабря, где пройдет голосование пользователей по специальной номинации. На третьем этапе жюри проводит онлайн-просмотр выбранных 30 спектаклей, после чего отбирается 10 лучших постановок театров, которые получат возможность показать спектакль на театрально-концертных площадках Москвы с июня по декабрь 2025 года (15 января – 15 апреля 2025 года). 4 этап – это финал конкурса, состоящий из торжественной церемонии и фестивального показа 10 постановок, отобранных оргкомитетом. 5 этап - торжественная церемония награждения лауреатов состоится в мае 2025 года на сцене Центрального академического театра Российской армии. Телевизионная трансляция церемонии пройдет 9 мая 2025 года на платформе Национального мультиплатформенного оператора цифрового телевидения "Триколор".
Фестивальный показ 10 постановок, отобранных жюри, пройдет на театрально-концертных площадках Москвы по индивидуально согласованному графику – в июне-декабре 2025 года.

Победители конкурса получат в награду почетный диплом и статуэтку - символ проекта, а также сертификат на право показа своей постановки широкой публике на одной из концертных площадок Москвы и право на показ телевизионным партнером проекта спектакля/постановки победителя в спецноминации "Телевизионный выбор" в случае соблюдения всех технических характеристик телеканала или платформы. Обладатель гран-при получит 1 млн рублей.

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Теги:
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