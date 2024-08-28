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Общество

Строительство дома началось на месте снесенного кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде

23 сентября 2024 11:38  [145] Общество

Фото: Алексей Чугунов

Строительство многоэтажного дома началось на месте снесенного кинотеатра "Импульс" в микрорайоне "Щербинки" в столице Приволжья. Об этом сообщил корреспондент НИА "Нижний Новгород" с места события.

Участок, где планируется строительство дома, по всему периметру обнесен строительным забором.

В настоящее время на стройплощадке ведется разработка котлована под фундамент будущего дома.

Напомним, министерство строительства выдало разрешение на строительство высотного дома на месте кинотеатра "Импульс" в Нижнем Новгороде.

Также ранее сообщалось, что в феврале власти отказали инвестору ООО "Импульс" в строительстве дома на месте снесенного кинотеатра Импульс в Нижнем Новгороде. Здание бывшего кинотеатра снесли в конце февраля.

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Теги:
дома Строительство
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