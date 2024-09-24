"Т Плюс" начинает отопительный сезон в Кстовском муниципальном округе Общество

Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала ПАО "Т Плюс" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду 2024/25 гг. В соответствии с распоряжением администрации округа, отопительный сезон в Кстовском муниципальном округе стартует 25 сентября.

Готовность объектов Кстовских тепловых сетей (КТС) к отопительному сезону подтвердили на выездном рабочем совещании 24 сентября директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева, глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов, заместитель главы администрации Александр Спирин, технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

Участники мероприятия посетили котельную на улице Береговой. В этом году в ней установили современные котлы с КПД 92% и системой дистанционного управления. Также руководители округа и представители "Т Плюс" побывали на проспекте Капитана Рачкова и площади Ленина, где в этом году проводилась замена трубопроводов тепловых сетей.

"Все запланированные работы выполнены, хотя в этом году это было непросто. Из-за похолодания в мае мы возобновили отопительный сезон, и это внесло свои коррективы в график ремонтной кампании. Пришлось укладываться в более сжатые сроки, но это не сказалось на объёме работ. Проведенная всесторонняя подготовка позволит обеспечить надёжное теплоснабжение потребителей в предстоящий осенне-зимний период", – подчеркнула директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Ирина Гнеушева.

"Совместно с "Т Плюс" мы практически закончили все ремонтные и подготовительные работы на теплосетях. На местах проведения раскопок проведено благоустройство – уложен новый асфальт и восстановлены газоны. С завтрашнего дня, 25 сентября, планируем начать пуск тепла на территории Кстовского округа. В первую очередь это традиционно коснётся объектов социальной сферы: детских садов, школ, больницы, поликлиники и других. Также уверен, что в ближайшее время наши жители и в своих квартирах смогут почувствовать, что стало теплее", – отметил глава местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов.

"Старт отопительного сезона – сложный технологический процесс: от заполнения магистральных и квартальных сетей и обеспечения их циркуляции до открытия управляющими компаниями внутридомовых задвижек и регулировки систем отопления в квартирах (стояках) многоквартирных домов. Процесс подачи тепла непосредственно в батареи с момента начала отопительного сезона занимает до нескольких дней. Мы сделали всё необходимое, чтобы обеспечить подачу тепла в дома: проведено заполнение тепловых сетей, а в связи с принятием постановления Администрации о начале отопительного сезона, в период с 24 сентября до 1 октября будет обеспечена циркуляция теплоносителя. Со своей стороны, управляющим компаниям необходимо обеспечить подачу тепла в дома и отрегулировать внутридомовые системы", – напомнил технический директор – главный инженер КТС Александр Тихонов.

Всего в этом году КТС заменили 6,8 км магистральных и квартальных тепловых сетей, а также 2,3 км тепловой изоляции трубопроводов теплоснабжения. Проведены планово-предупредительные ремонты оборудования всех 28 котельных, 14 центральных и 12 индивидуальных тепловых пунктов.