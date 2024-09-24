"Транснефть-Верхняя Волга" повысила энергоэффективность производственного объекта в Нижегородской области Бизнес

АО "Транснефть-Верхняя Волга" завершило техническое перевооружение блочно-модульной котельной на базе производственного обслуживания Горьковского районного нефтепроводного управления (РНУ) в Кстовском районе Нижегородской области. Работы проводились в рамках программ техперевооружения объектов предприятия, а также энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Целью стало обеспечение надежного теплоснабжения производственных и административно-бытовых зданий базы производственного обслуживания.

В результате выполненных работ котельная была переведена с нефти на природный газ. Это позволит снизить затраты на потребление топлива при сохранении прежних объемов годовой выработки тепла. Кроме того, ввод в эксплуатацию газифицированной котельной значительно сократит выбросы в атмосферу, уменьшит износ котельного оборудования и вместе с тем повысит коэффициент полезного действия котельных агрегатов.

В августе 2024 года на природный газ также была переведена котельная линейной производственно-диспетчерской станции "Староликеево" Горьковского РНУ. Переход котельных ЛПДС "Староликеево" и БПО Горьковского РНУ с нефти позволит предприятию сэкономить 50,9 млн руб. в целом по году на потреблении топлива при сохранении прежних объемов годовой выработки тепла.

С начала 2024 года эффект от реализации мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на предприятии составил 423,5 тыс. кВт*ч.