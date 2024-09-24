Случаи заболевания новым вариантом COVID-19 выявили в России Общество

В Роспотребнадзоре сообщили о выявлении двух случаев заражения новым вариантом коронавируса XEC, они зафиксированы на территории Ростовской области и в Уфе.

В ведомстве рассказали, что впервые этот вирус был обнаружен в Германии в июне 2024 года и с тех пор выявлен в нескольких странах, поскольку быстро распространяется.

XEC представляет собой рекомбинацию двух ранее известных омикронов: FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3. Симптоматика схожа с предыдущими вариантами: появление лихорадки, боль в горле и кашель, утрата обоняния, снижение аппетита, мышечные боли, усталость, головная боль и насморк.

Ранее телеканал "360" сообщал, что по оценке вирусологов, новый вариант коронавирусной инфекции FLiRT очень заразен, но характеризуется низкой смертностью.

По данным портала Стопкоронавирус", на прошлой неделе по всей стране выявлено 36 255 заболевших, госпитализировано 2353 человека. Количество госпитализаций снизилось в сравнении с предшествующей неделей на 18,2%. Умерло 27 пациентов.

Нижегородская область по заболеваемости коронавирусом находится в антилидерах: за прошлую неделю зарегистрировано 1394 новых случая - всего за месяц показатель вырос в 4 раза. 54 человека госпитализированы.

Напомним, ещё в июне эксперты прогнозировали очередной подъём заболеваемости коронавирусом в начале этой осени.

Напомним также, что Минздрав России опубликовал обновлённые рекомендации для врачей по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции. В ведомстве указали, что COVID-19 приобретает характер сезонной инфекции. Симптомы заболевания стали больше схожи с ОРВИ: температура, кашель, быстрая утомляемость.