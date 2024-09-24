Унификация в цифровизации. Как нижегородский бизнес стремится к единым стандартам Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Сегодня цифровизация — одна из ключевых задач бизнеса. Она оптимизирует процессы на разных уровнях, снижает издержки, зависимость от ручного труда и кадров, ускоряет производство и позволяет наращивать обороты, уменьшает риски из-за человеческого фактора. Вместе с этим цифровизация приводит работу бизнеса к единым стандартам, что также положительно влияет на его производительность. Как связаны цифровая трансформация и унификация стандартов и как через этот процесс проходит Нижегородская область, НИА "Нижний Новгород" рассказал Александр Гаврилов, директор по развитию продукта "Яндекс Магистрали".

Единые стандарты цифровизации на уровне государства

Цифровизация процессов - государственных, бизнесовых, социальных - формирует единые стандарты в отрасли, в регионе и в стране в целом в первую очередь тогда, когда она сама происходит по унифицированным регламентам, требованиям и правилам. И это одно из тех условий, которое формирует в отношении цифровизации государство.

В июле 2024 года зампредседателя правительства Дмитрий Григоренко поручил систематизировать государственные и ведомственные информационные системы, в том числе разработать единые требования к региональной программе цифровой трансформации. Национальная программа "Цифровая экономика" завершается в 2024 году.

Особую роль играет, как подчеркнул Григоренко, участие регионов в достижении общенациональной цели цифровой трансформации и интеграция со стратегическими планами развития регионов. Без единых стандартов выполнение задач будет неэффективным: например, развитие доступа в интернет напрямую связано с дорожной инфраструктурой. По поручению замминистра Минцифры определит единые требования, которыми будут руководствоваться главы регионов при планировании цифровизации. Григоренко также отметил, что существующее сегодня большое количество государственных и ведомственных информационных систем нуждается в систематизации.

Кроме того, в отстающих по цифровизации регионах будут внедрять типовые ИТ-решения, чтобы устранить разрыв между ними и регионами-лидерами. Об этом сказал глава Минцифры Максут Шадаев 9 августа 2024 года. Это важно для того, чтобы регионы смогли в короткие сроки повысить свою цифровую зрелость и использовать передовые разработки.

Унификация и приведение к единым стандартам быстро развивается в государственном секторе. И наиболее заметно это — в социальной сфере.

Нижегородский регион был в числе первых, где была запущена платформа единого окна на "Госуслугах" — для взаимодействия граждан с органами власти. Для унификации жалоб и предложений из разных источников внедрили платформу "Лобачевский". Запустили ЦУР (Центр управления регионом), что также повысило качество работы с обращениями жителей региона. В 2024 году в регионе появилась виртуальная Карта жителя - универсальный цифровой ключ для доступа ко всем социальным сервисам в виде приложения.

Благодаря этим и другим решениям в 2024 году Нижегородская область участвовала в шести номинациях премии за развитие цифровизации городского хозяйства.

В сфере строительства Нижнего Новгорода разработана крупная цифровая система ИСУП — Информационная система управления проектами. Это единый сервис, который призван улучшить работу с документами строительной отрасли – в нем можно хранить документы в электронном формате, проводить сводную аналитику. Система автоматизирует управление ими и упрощает работу с подрядчиками в капитальном строительстве.

В транспортно-логистической отрасли к концу 2024 года ожидается первый этап запуска ИТС (Интеллектуальной транспортной системы), куда включены ситуационный центр, "умные" светофоры, детекторы транспорта.

Единые стандарты цифровизации для бизнеса

Бизнесу не меньше государственных структур и систем необходимо проводить цифровизацию по единым стандартам. Эту идею активно поддерживают крупные игроки разных отраслей: в частности, компания ТМК говорила о необходимости создания единых стандартов цифровизации промышленности. Это ускоряет цифровую трансформацию предприятий и повышает ее эффективность.

Единые стандарты необходимы для крупного бизнеса, у которого большое количество филиалов в разных точках мира. Если компания присоединяет к себе новые предприятия, что не редкость, ей намного проще настроить работу всех "звеньев", когда "новые" и "старые" оцифровывались по одному и тому же принципу. Крупные предприятия понимают важность создания интегрированной цифровой системы по управлению производством, продажам и логистике.

Для многих компаний очень важно унифицировать цифровые системы с государственными и с бизнес-структурами, чтобы повысить свою эффективность и конкурентоспособность благодаря более качественному сотрудничеству и обмену данными. Если есть стандартизация, бизнес может запросить у госструктуры необходимые данные для своей работы — например, по выбранной для возведения здания территории и близлежащим объектам. Когда бизнес получает эти данные в едином формате, он может сразу же приступить к работе. Если стандартизации нет, процесс подготовки к реализации строительного проекта замедляется.

Малый и средний бизнес также очень заинтересован в единых стандартах — это позволяет ему даже при ограниченных финансовых возможностях выбирать надежные и недорогие решения и не отставать от лидеров рынка в цифровом развитии. Организация единой структуры требует времени, но ее отсутствие замедляет процесс внедрения новых решений, и эта проблема растет как снежный ком.

При этом внедрение новых технологий по единым стандартам приводит к тому, что и сам бизнес начинает работать по унифицированным схемам и методикам. Это повышает качество услуг и товаров на рынке, позволяет нарастить производительность, обеспечить соответствие требованиям рынка, потребителя и государства. А также это упрощает взаимодействие с партнерами, поставщиками, в том числе и международными.

Унифицированная цифровизация в Нижегородской области

Бизнес Нижнего Новгорода приходит к единым стандартам в цифровизации, в первую очередь благодаря применению ИТ-продуктов и систем, которые получили признание в отрасли. Например, как системы "1С" — в транспортной компании "Приволжье-Транс" с помощью сервиса на базе решения "1С:Управление автотранспортом ПРОФ" оцифровали учет работы автотранспорта и объединили работу всех структурных подразделений компании.

А также сотрудничая с крупными компаниями не из ИТ-сферы: например, в Нижегородской области выстроено продуктивное взаимодействие со "Сбером". В начале 2024 года вместе с ним через цифровую трансформацию проходили 54 компании региона, а к концу года их может стать уже более 100. "Сбер" предлагает коробочные решения для разных видов бизнеса — не только для банковских структур. В Нижнем Новгороде, по данным "Сбера", большую активность проявляют строительный бизнес и агропромышленный комплекс. В частности, "Сбер" помог с оцифровкой производственным и бухгалтерским отчетам, учету заготовки и раздачи кормов для скота агропредприятия "Никитино".

Приходу к единым стандартам в цифровизации — а через нее и к единым стандартам работы — нижегородским компаниям помогают мероприятия, посвященные цифровой трансформации. Где представители бизнеса, в том числе регионального, делятся своим опытом, наработками, рассказывают о новых инструментах, строят диалог между собой и с государством.

Самое значимое мероприятие — безусловно, ЦИПР, Цифровая Индустрия Промышленной России. Нижегородские компании регулярно представляют здесь инновационные разработки. Также свой вклад вносит "Цифровая прокачка региона" — площадка, на которой представители бизнеса и государства обсуждают тренды и возможности цифровизации.

Нижегородский бизнес понимает значимость цифровизации и единых стандартов для повышения эффективности и производительности. Поэтому предприниматели в Нижегородском регионе активно подключаются к инициативам властей и предлагают свои. Об этом говорит то, что область – один из пяти лидеров по количеству регистраций на платформе цифровых решений "Эффективность.рф".

Если регион продолжит двигаться в направлении, которое выбрал, в ближайшей перспективе он реализует свою задачу стать одним из ведущих ИТ-хабов в России. Инновации от власти вместе с поддержкой самого бизнеса позволяют делать оптимистические прогнозы по развитию цифровизации и приведению ее к единым стандартам. Это в конечном счете позитивно скажется на уровне жизни в области.