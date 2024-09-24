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Общество

Более 18 тонн гумпомощи отправили нижегородские волонтеры в Курскую область

26 сентября 2024 18:22  [112] Общество

Фото: АНО "Волонтерский центр Нижегородской области"

С начала боевых действий на территории приграничных регионов нижегородские волонтеры передали более 18 тонн гуманитарного груза для жителей Курской области и военнослужащих. Об этом сообщает координатор сбора АНО "Волонтерский центр Нижегородской области".

В состав гуманитарного груза вошли продукты длительного хранения, бытовая химия, постельные принадлежности, одежда и обувь для взрослых и детей, школьные товары, а также средства личной гигиены и детские товары. Кроме того, военнослужащим, которые выполняют боевые задачи на курском направлении, переданы маскировочные сети, которые были сплетены волонтёрским объединением "Круг добра"из Урени, семейным центром "Очаг", участниками комплексного центра социального обслуживания населения Ковернинского района и местными жителями.

По словам гендиректора АНО "Волонтерский центр Нижегородской области" Марии Самоделкиной, гуманитарная помощь, благодаря волонтерам и всем неравнодушным нижегородцам, передается минимум раз в неделю.

Оказать поддержку жителям Курской области, передав необходимые предметы в пункт сбора гуманитарной помощи, может каждый желающий. Уточнить полный список необходимых вещей и адрес можно в группе "Волонтерский центр Нижегородской области" в соцсети "ВКонтакте".

Ранее сообщалось, что очередной гуманитарный груз отправлен из Нижегородской области в Харцызск.

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Теги:
Волонтеры гуманитарная помощь
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