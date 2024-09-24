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Общество

Движение транспорта временно ограничат на пересечении улиц Бурнаковской и Коминтерна

27 сентября 2024 17:54  [79] Общество

В Нижнем Новгороде с 22:00 27 сентября до 06:00 30 сентября будет временно приостановлено движение транспорта по улице Бурнаковской на пересечении улиц Бурнаковской и Коминтерна.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны со строительно-монтажными работами.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта частично ограничат на участке улицы Советской. 

Также сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.

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Теги:
Дороги Ремонтные работы Транспорт
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