Движение транспорта временно ограничат на пересечении улиц Бурнаковской и Коминтерна Общество

В Нижнем Новгороде с 22:00 27 сентября до 06:00 30 сентября будет временно приостановлено движение транспорта по улице Бурнаковской на пересечении улиц Бурнаковской и Коминтерна.

Как сообщает пресс-служба администрации города, ограничения связаны со строительно-монтажными работами.

Автомобилистам рекомендуют заранее ознакомиться со схемой движения, быть предельно внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что движение транспорта частично ограничат на участке улицы Советской.

Также сообщалось, что перекрёсток улиц Белинского и Ошарской полностью открыли для движения.