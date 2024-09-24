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Общество

Ремонт тротуара по улице Веденяпина начался по поручению Юрия Шалабаева

27 сентября 2024 11:32  [97] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные рабочие начали ремонт тротуара по улице Веденяпина на участке от улицы Героя Смирнова до улицы Лескова.

Как сообщает администрация Автозаводского района, привести тротуар в нормативное состояние распорядился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев после общения с местными жителями. 

Глава города в своих соцсетях отметил, что ремонтные работы будут идти поэтапно, чтобы до дождей успеть сделать самую поврежденную часть и не раскапывать более полутора километров тротуара одновременно. Оставшуюся часть ремонта по плану проведут в следующем году.

При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить в октябре.

Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проверил ремонт тротуаров в Советском районе.

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Теги:
Автозаводский район Дороги Ремонтные работы
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