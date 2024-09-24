Ремонт тротуара по улице Веденяпина начался по поручению Юрия Шалабаева

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Дорожные рабочие начали ремонт тротуара по улице Веденяпина на участке от улицы Героя Смирнова до улицы Лескова.
Как сообщает администрация Автозаводского района, привести тротуар в нормативное состояние распорядился мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев после общения с местными жителями.
Глава города в своих соцсетях отметил, что ремонтные работы будут идти поэтапно, чтобы до дождей успеть сделать самую поврежденную часть и не раскапывать более полутора километров тротуара одновременно. Оставшуюся часть ремонта по плану проведут в следующем году.
При благоприятных погодных условиях работы планируется завершить в октябре.
Ранее сообщалось, что Юрий Шалабаев проверил ремонт тротуаров в Советском районе.
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